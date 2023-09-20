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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب آيفون 15.. سامسونج تتخلى عن كاميرا البيرسكوب في Galaxy S24 ultra

Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 Ultra

كشف حساب Ice Universe على تطبيق إكس أو تويتر سابقا، المشهور بتسريباته الموثوق بها أن هاتف  سامسونج  الفلاج شيب القادم Galaxy S24 Ultra لن يحتوي على كاميرا تكبير 10x مع إفصاحه عن مزيد من التفاصيل الخاصة بالسلسلة المنتظرة.

 

تعد الكاميرا المقربة ذات المنظار المكبر 10x ذات الـ 10 ميجابكسل ميجابكسل إحدى العلامات البارزة في موبايلات Galaxy S23 Ultra، كما أنه يتميز بتقريب رقمي يصل إلى 100x ويمنح سلسلة "إس" ميزة فريدة من نوعها بالمقارنة بالهواتف الأخرى المزودة بكاميرات والتي لا يمكنها التكبير إلى مسافة بعيدة. يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا مقربة أخرى بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب 3x.

Galaxy S24 Ultra

كشف حساب Ice عن مزيد من التفاصيل حول الكاميرات المقربة لجهاز Galaxy S24 Ultra. ستحتوي على كاميرا مقربة واحدة بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب 3x وكاميرا أخرى بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب 5x.

 

على الرغم من وجود نطاق تكبير أقل من الكاميرا الحالية بدقة 10 ميجابكسل 10x، فإن المستشعر الجديد بدقة 50 ميجابكسل ليس بالضرورة خطوة إلى الوراء، لأنها كاميرا ذات دقة أعلى، لذا ستكون قادرة على التقاط صور أكثر تفصيلاً. ثانيًا، هي بحجم مستشعر أكبر من الذي سيستبدله، لذا يجب أن يكون قادرًا على جمع المزيد من الضوء وهذا من شأنه تحسين أداء الإضاءة المنخفضة. 

 

علاوة على ذلك، يشير Max Weinbach، إلى أنه من المحتمل أن يستخدم جالاكسي إس 24 الجديد اقتصاص المستشعر لنطاق تكبير يقترب من 10x. بغض النظر، عن مدى صحة التسريبات من عدمها، فمن المؤكد أنها ستخيب آمال بعض المحبين لسلسة إس ولكن يُزعم أن القرار لم يتم اتخاذه إلا بعد المقارنة مع أسعار هواتف آبل آيفون الجديدة.

 

يقول المسرب Revegnus أن تصنيع هاتف Galaxy S24 Ultra سيكون أكثر تكلفة من تصنيع هاتف Galaxy S23 Ultra، ومن المرجح أن يستخدم الهاتف معالج "كوالكوم" شريحة Snapdragon 8 Gen 3 في جميع المناطق، لذلك لن يكون لدى سامسونج الحرية المالية لإضافة مزيد من الخصائص المبهرة الأخرى التي ستزيد جدا من عبء التكلفة الإنتاجية. 

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علاوة على ذلك، يُشاع أن شريحة كوالكوم Qualcomm الرئيسية التالية ستكون أغلى بكثير من Snapdragon 8 Gen 2 لدرجة أن بعض الشركات المصنعة قررت تجنبها تمامًا. بخلاف ذلك، يُشاع أن ذاكرة الوصول العشوائي الأساسية لجهاز Galaxy S24 Ultra ستزيد من 8 جيجابايت إلى 16 جيجابايت.

 

من المفترض أن  سامسونج  كانت تفكر في زيادة الأسعار قبل الإعلان عن سلسلة iPhone 15، ولكن نظرًا لأن هواتف  Apple  الجديدة تأتي بنفس بطاقة أسعار سابقاتها، ليس لدى سامسونج الآن أي خيار سوى قطع مصاريف التكلفة مع التضحية بالكاميرات المقربة.

آيفون آيفون 15 سامسونج كاميرا البيرسكوب Galaxy S24 Ultra أكس تويتر كوالكوم

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