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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نورهان منصور بإطلالة جريئة تخطف الأنظار.. شاهد

نورهان منصور
نورهان منصور

خطفت الفنانة نورهان منصور، أنظار متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "نورهان منصور" بإطلالة أنثوية لافتة ، حيث ارتدت فستانا مكشوفا ومجسم باللون الأسود ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها الممشوق، واعتمدت مكياجا صاخبا أبرز جمال ملامحها.

يذكر أن نورهان منصور من الفنانات المهتمات بالسوشيال ميديا، حيث تُشارك جمهورها تفاصيل حياتها اليومية، فهي من أكثر نجمات الفن جرأة، كما أنها تفضل ارتداء الفساتين ذات التصميم الجريء، كما أنها تحب ممارسة الرياضة كي تكون دائمة الجمال والرشاقة.

 

وشاركت نورهان منصور مؤخرًا فى مسرحية "اللوكاندة"، بطولة أشرف عبدالباقى، ويشارك فى بطولتها كل من محمد دياب، حمدي الميرغني، ويزو، مريم البحراوى، إبرام سمير، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، نورهان منصور،شريف حسنى، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر،وألحان محمد الموجي، تدريب غنائى إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي.

“نصيبي وقسمتك” 

كما شاركت نورهان منصور مؤخرًا في مسلسل "نصيبى وقسمتك ج4"، بحكاية "بدلة جديدة" وهي الحكايةالرابعة،ومن بطولة الفنان شريف سلامة، سلوى عثمان، رانيا منصور، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراجمحمد جمعة.

حكاية بدلة جديدة

تدور أحداث حكاية “بدلة جديدة” حول يوسف البطل الذي يقوم بصناعة جهاز هولوجرام يستطيع تحويل نسخة طبقالأصل من الإنسان يقوم بتجربة الجهاز عن طريق نسخة من والدته وزوجته ملك، وتتوفى زوجته ملك ووالدته بسببحادث اختناق، ليلجأ يوسف إلى جهاز الهولوجرام حتى لا يشعر بغيابها، ويقنع ابنته لارا بأن والدتها لم تمت،ويُعرفهاعلى نسخة الهولوجرام، وتكتشف ذلك فرح توأم زوجته ملك، وتنهار، وتطلب منه أن يتوقف عن فعل ذلك.

الفنانة نورهان منصور تخطف الأنظار حكاية بدلة جديدة حمدي الميرغني رانيا منصور سلوي عثمان عمرو محمود ياسين محمود ياسين مسلسل نصيبي وقسمتك

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