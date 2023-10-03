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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تكشف رسميا عن أندرويد 14 غدا الأربعاء

ANDROID
ANDROID

تشير أحدث التقارير الإخبارية أن شركة جوجل Google سوف تكشف رسميا عن نظام تشغيلها من الجيل التالي إصدار أندرويد Android 14، في يوم الإعلان عن سلسلة هواتفه الرائدة "بيكسل" Pixel 8 يوم الأبعاء غدا الموافق 4 أكتوبر. 

Google 

بعد فترة من التكهنات عن الموعد الرسمي للإطلاق تم تأكيده حاليا من قبل العلامة التجارية الأمريكية نفسها، هو ليس إعلانًا رسميًا بشكله التقليدي، ولكن ما لدينا هو قائمة شركة الاتصالات الكندية Telus وعملية نشر تحديثات البرامج للأجهزة التي تبيعها. وفي جميع أجهزة Pixel بدءًا من Pixel 4a، تم إدراج "Android U" على أنه سيصدر في 4 أكتوبر.

Android U هو اختصار لـ Android Upside Down Cake، وهو الاسم الرمزي الداخلي لنظام أندرويد 14. جميع قوائم Pixel المذكورة أعلاه ستحصل على هذا التحديث من جوجل في 4 أكتوبر الجاري وهو ما يؤكد موعد الإطلاق حتى وإن لم يكن بشكل رسمي من قبل "جوجل نفسها".

 

 

الجدير بالذكر أنه أصدرت شركة جوجل Google، خلال الشهر الجاري، الإصدار التجريبي الأخير من نظام التشغيل search Android 14، ويمكن لمالكي أجهزة search Pixel تثبيت هذا الإصدار التجريبي على أجهزتهم حتى موعد إطلاق الاصدار المستقر النهائي من أندرويد 14، لذا سنستعرض لك فيما يلي أفضل ميزات Android 14 التي تستحق معرفتها حتى الآن.

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