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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن مزايا Android 14 المنتظر من جوجل

Android 14
Android 14

أصدرت شركة جوجل Google، خلال الشهر الجاري، الإصدار التجريبي الأخير من نظام التشغيل Android 14، ويمكن لمالكي أجهزة Pixel تثبيت هذا الإصدار التجريبي على أجهزتهم حتى موعد إطلاق الاصدار المستقر النهائي من أندرويد 14، لذا سنستعرض لك فيما يلي أفضل ميزات Android 14 التي تستحق معرفتها حتى الآن.

تاريخ إطلاق الإصدار المستقر من Android 14

تم إصدار نظام التشغيل Android 13 في أغسطس 2022، وتم إصدار Android 12 في أكتوبر 2021، وتم إصدار Android 11 في سبتمبر 2020، أما بالنسبة لتاريخ إصدار Android 14 النهائي فلا يوجد تاريخ رسمي حتى الآن.

 

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أهم مزايا Android 14

- ميزات وتعديلات بطارية في Android 14: زودت جوجل نظام Android 14 بمجموعة متنوعة من التغييرات في محاولة لتحسين عمر البطارية.

- أنماط خطوط كبيرة: تشير جوجل إلى أنه يمكن للمستخدمين الآن تغيير أحجام الخطوط بنسبة تصل إلى 200% في Android 14، كما سيوفر النظام بعض التعديلات التي تتعلق باللغة.

- وميض الإشعارات: إذا كنت تعاني من صعوبة في السمع، سيسمح لك Android 14 برؤية الإشعارات باستخدام فلاش الكاميرا أو من خلال إضاءة شاشة الجهاز.

- التفضيلات الإقليمية: مع Android 14، ستتمكن من قياس درجة الحرارة بوحدات مئوية وجعل أول يوم في الأسبوع هو الاثنين بناء على المنطقة التي تعيش بها أو سافرت إليها.

- معلومات البطارية الجديدة: سيتيح لك Android 14 رؤية معلومات البطارية الجديدة مثل تاريخ التصنيع وعدد الدورات، يمكن العثور على المعلومات في تطبيق الإعدادات> ثم حول الهاتف> ثم معلومات البطارية.

- ميزات الخصوصية والأمان: سيجلب Android 14 الكثير من الميزات المتعلقة بالخصوصية والأمان مع بعض التغييرات المهمة لأجهزة أندرويد.

- مشاركة صور ومقاطع فيديو معينة: في نظام التشغيل Android 13 والإصدارات الأقدم، إذا طلب أحد التطبيقات الإذن للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك، سيكون أمامك خياران أم الرفض أو الموافقة، ولكن مع Android 14، سيكون لديك المزيد من خيارات التحكم حيث ستتمكن من السماح للتطبيقات بالوصول إلى بعض الصور ومقاطع الفيديو باستخدام إشعار الإذن.

- تحديثات مشاركة البيانات: مع Android 14، ستحصل على نافذة منبثقة تخبرك بأي تغييرات حدثت مع أي تطبيق معين عندما يقوم التطبيق بتغيير شروط الخصوصية الخاصة به.

- ميزات أخرى: سيتيح لك Android 14 أيضا تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع للتطبيقات بحيث يتم عرضها بملء الشاشة على الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية.

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