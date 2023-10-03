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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تخفض توقعاتها من إنتاج الرقائق الإلكترونية

سامسونج
سامسونج

سجلت شركة سامسونج لحلول الأجهزة، Samsung Device Solutions القسم المسؤول عن أعمال إنتاج الشرائح الإلكترونية المربحة، خسارة في الربع الأول من هذا العام، وهو الربع الأول الذي يشهد تراجعًا منذ عام 2009. 

 

وفقا لتقرير موقع gsmarena فإن بقية نتائج ومعطيات هذا العام لا تبدو جيدة، وليس أمام سامسونج سوى أن تقوم بتخفيض أهداف الإنتاج.

سامسونج 

بلغت الخسارة التشغيلية في الربع الأول 4.6 تريليون وون كوري، والتي تم تخفيضها إلى 4.36 تريليون وون كوري في الربع الثاني، كما يتوقع المحلل كيم دونج وون من شركة KB Securities أنه ستبلغ خسارة الربع الثالث حوالي 4.0 تريليون وون كوري (2.95 مليار دولار).

 

ويتوقع محللون وخبراء في شركات التكنولوجيا آخرين خسائر أقل في الربع الثالث قد تبلغ 3.7 تريليون وون كوري، وفقًا للمحلل المالي كيم كوانج جين من شركة هانوا للاستثمار والأوراق المالية، أو3.6  تريليون وون كوري، وفقًا لجريج روه من شركة هيونداي موتور للأوراق المالية.

 

وفي النصف الأول من العام، خفضت سامسونج إنتاج رقائق DRAM بنسبة 20% ورقائق فلاش NAND بنسبة 30%. وفي النصف الثاني من العام، ستنمو التخفيضات إلى 30% و40% على التوالي، كما يقول كيم دونج وون.

المشكلة التي تواجهها الشركة الكورية هو انخفاض الطلب على الشرائح الإلكترونية حيث خفضت منافستا سامسونج SK hynix وMicron Technology إنتاجهما بالفعل في العام الماضي. لا يزال هناك فائض في المعروض من الرقائق وسيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتعادل العرض والطلب.

 

توصف أعمال إنتاج الرقائق الذكية التي يديرها قسم DS بأنها "البقرة الحلوب" لشركة سامسونج. وفي الربع الثاني من هذا العام، حققت الشركة 14.73 تريليون وون كوري من إجمالي الإيرادات البالغة 60.01 تريليون وون كوري. وبالنظر إلى الربع الثاني من العام الماضي، حقق القسم 28.5 تريليون وون كوري من إجمالي إيرادات قدرها 77.2 تريليون وون كوري، وحقق أرباحًا تشغيلية قدرها 9.98 تريليون وون كوري.

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تعمل شركة Samsung Device Solutions حاليًا على تشغيل خط إنتاج جديد في حرم Pyeongtaek الجامعي، وهو سبب آخر للخسائر الحالية بالإضافة إلى انخفاض الطلب.

سامسونج الرقائق الإلكترونية Samsung كيم دونج وون الشرائح الإلكترونية

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