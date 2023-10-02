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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نسخة طبق الأصل من Galaxy S23.. سامسونج تستعد لطرح Galaxy A15

Galaxy A15
Galaxy A15

أصبحت لغة التصميم التي تتبعها  سامسونج  مع هواتفها الذكية معروفة ومألوفة للجميع و "يمكن التنبؤ بها" خلال السنوات الماضية، وخاصة الفترة الأخيرة بعد أن قررت توحيد شكل الموديلات المختلفة، بدءا من فئة الـ A وحتى الـ S الرائدة.

و تبدو جميع أجهزتها متشابهة بشكل يقترب إلى حد التطابق وتحديدا من اللوحة الخلية، مع جيزرة الكاميرات الدائرية ويمتد هذا التشابه من أعلى الخط وصولاً إلى الهواتف ذات الأسعار ميسورة التكلفة، ولن يكون هاتف Galaxy A15 القادم استثناءً.

Galaxy A15

في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت تظهر صور مسربة تعرض الملامح الأولية للجهاز، ويمكنك بمنتهى السهولة من مجرد الوهلة الأولى أن تعرف أنه من سامسونج. 

ثلاث "نتوءات" بشكل رأسي في الخلف كما هو معتاد يظهر مع صور  سامسونج  جالاكسي إيه 15 الجديد، والآن ظهرت صور جديدة من خلال المسرب الشهير Evan Blass المعروف أيضًا باسمevleaks تظهر هاتف Galaxy A15 من الجهة الخلفية.

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الهاتف في التسريب الأخير ولكن المعروف حتى الآن هو أنه سيبلغ قياسه 160.2 × 76.8 × 8.4 ملم، وسيحتوي على منفذ سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

يمكن الحصول على باقي المواصفات بمنتهى السهولة من الصور التي تم تسريبها سابقًا، منها وجود منفذ USB-C في الأسفل، وإطار مسطح، والجانب الأيمن يوجد به زر الطاقة الذي يبدو أنه يحتوي على مستشعر بصمة الأصابع المدمج وأزرار التحكم في درجة الصوت البارزة إلى الخارج قليلا وأخيرًا وليس آخرًا، سيحتوي موبايل  سامسونج  جالاكسي A15 على شاشة بحجم 6.4 بوصة، مع نوتش على شكل حرف U.

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dيكون Galaxy A15 هو خليفة A14، ويأتي هذا الجهاز الموجود حاليا بالأسواق، في نسخته المجهزة بتقنية 5G مزودًا بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة وتردد 90 هرتز، ومعالج إما Exynos 1330 أو من ميدياتك شريحة Dimensity 700 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4/6/8 جيجابايت رام، وسعة تخزين 64/128 جيجابايت روم.

يحتوي هاتف سامسونج جالاكسي A14 على ثلاث كاميرات خلفية الرئيسية 50 ميجابكسل وتقترن بكاميرا 2 ميجابكسل ماكرو، و 2 كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل، ويحزم الجهاز بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 15 وات . 

Galaxy S23 Galaxy A15 سامسونج

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