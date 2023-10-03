قبل الكشف عنه رسميا.. شاهد أول صور لهاتف جوجل بيكسل 8

تخطط شركة جوجل Google الأمريكية كشف النقاب عن سلسلة هواتفها الرائدة Pixel 8 غدا الأربعاء 4 أكتوبر، ولكن كان هناك الكثير من التسريبات التي تجعل الهواتف تبدو وكأنها رسمية بالفعل.

تتضمن التسريبات صورًا تشكل كل أجزاء ومكونات العلبة الخاصة بالجهاز Pixel 8. هل تريد معرفة محتويات العلبة؟ إذا شاهد فيديو يوتيوب القصير، ستشعر وكأن الموبايل أصبح مطروح في الأسواق بالفعل.

تم نشر الفيديو بواسطة قناة PBKreviews، وهي قناة تركز عادةً على مقاطع فيديو التفكيك واختبارات السقوط بدلاً من التسريبات الحصرية للهواتف التي لم يعلن عنها بشكل رسمي. وبغض النظر عن تخصص القناة، فإنها تعرض محتويات العلبة التي تشمل، كابل USB C إلى C، ومحول USB C إلى A، ودليل البدء السريع والهاتف نفسه.

يأتي الهاتف Google Pixel 8 بلون يسمى “Hazel”، هذا الإصدار هو نسخة 128 جيجابايت روم، والتي ستحتوي أيضًا على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. .

فيما يخص أسعار هواتف Pixel – ستكون تكلفة النسخة الأساسية من الجهاز 700 دولار / 700 جنيه إسترليني / 800 يورو لجهاز Pixel 8 وبالنسبة للنسخة البرو الأعلى في الأداء ستكون من 900 دولار / 1000 جنيه إسترليني / 1100 يورو لجهاز Pixel 8 Pro كما في العام الماضي.

ستأتي طلبات الحجز المسبقة مع هدايا أيضا، سيحصل العميل على Pixel Buds Pro مع هاتف بيكسل 8 النسخة الأساسية وPixel Watch 2 مع طراز Pro. سيتم الكشف عن الساعة جنبًا إلى جنب مع الهواتف نفسها ومن المفترض أن تكلف 350 جنيهًا إسترلينيًا بمفردها.