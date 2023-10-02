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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

جوجل تتخلص من "منيو الهامبرجر" في تطبيق Google Messages

جوجل
جوجل

قامت  جوجل  Google خلال الآونة الأخيرة وتحديدا في العامين الماضيين، بتحديث العديد من تطبيقات نظام أندرويد الخاص بها، مع واجهة مستخدم مُعاد تصميمها بدون درج التنقل، الذي يُطلق عليه أيضًا قائمة الهامبرغر.

ووفقا لتقرير موقع "سام موبايل" الهدف من التخلص من هذا الدرج هو تعارضه مع إيماءات ملء الشاشة التي حلت محل أزرار التنقل على الشاشة.

Google 

في الواجهة المعاد تصميمها، بدلاً من الضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في أعلى يسار التطبيق أو التمرير من الجانب الأيسر من الشاشة للوصول إلى خيارات إضافية، سيكون على  المستخدمين النقر على صورة ملفهم الشخصي في أعلى اليمين. 

الواجهة الجديدة موجودة بالفعل في بعض تطبيقات جوجل، مثل الخرائط Maps وPlay Store، وهي الآن تشق طريقها إلى باقي التطبيقات، وستكون متاحة مع تطبيق رسائل  جوجل  Google Messages.

Google 

تختبر  جوجل  هذا التغيير في تطبيق الرسائل منذ فترة، ومع التحديث الأخير ستجعله جوجل رسميًا للجميع. يمكن الآن الوصول إلى جميع ميزات رسائل Google وقوائمها وخياراتها الإضافية من خلال النقر على صورة/رمز الملف الشخصي. 

جوجل تطلق ميزات وتحديثات لتطبيق الرسائل Google Messages

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ستحتاج أيضًا إلى النقر على صورة الملف الشخصي إذا كنت تريد التبديل بين حسابات جوجل المختلفة، أو يمكنك القيام بذلك عن طريق التمرير لأعلى أو لأسفل على صورة ملفك الشخصي.

تمت إعادة تصميم شاشة البحث لإظهار مجموعات مختلفة من الفئات/المرشحات، تشمل قائمة الرسائل غير المقروءة وتلك المميزة بنجمة والروابط والصور ومقاطع الفيديو، والتي يمكنك تحديدها بشكل فردي لتضييق نطاق نتائج البحث، فوق هذه الفئات، يمكنك رؤية قائمة بأحدث جهات الاتصال التي يمكن تمريرها أفقيًا.

منيو الهامبرجر الهامبرجر جوجل Google Google Messages

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