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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحالف وان بلس مع أوبو لإطلاق OnePlus Open

OnePlus Open
OnePlus Open

دخلت شركتي وان بلس OnePlus و OPPO أوبو ، وهما من أكبر الأسماء في سوق الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في تعاون مشترك لإطلاق أول هاتف قابل للطي لهما، OnePlus Open. 

 

الجهاز الجديد سيكون خليفة OPPO Find N3 المنتظر، وقد ترددت شائعات عن إطلاقه في وقت لاحق من هذا الشهر في النطاق السعري الذي يتراوح بين 1 ألف و1300 دولار.

 

في مقابلة حصرية مع Unbox Therapy، قدم مؤسس وان بلس ونائب الرئيس الأول لشركة أوبو، بيت لاو نظرة ألولية على OnePlus Open القادم، وهو أول جهاز قابل للطي من علامة وان بلس التجارية، بالإضافة إلى بعض الأفكار حول ما يجعله فريدًا من نوعه مع استراتيجية التسويق المتبعة مع هذا الجهاز.

OnePlus Open

خلال المقابلة، سُئل لاو عما إذا كان هذا المنتج سيكون مطابقًا لجهاز أوبو القابل للطي وكيف يرى الفرق بين العلامتين التجاريتين. أجاب لاو قائلا "تم تطوير هذا الهاتف القابل للطي بشكل مشترك من قبل فريق اوبو وفريق وان بلس لأننا نريد خلق تعاون وتكامل وجمع أفضل ما في الفريقين معًا لأن كلا الفريقين اكتسبا خبرة قوية".

 

وأضاف "سيكون لهذا الهاتف القابل للطي استراتيجية مختلفة للسوق في مناطق مختلفة، لأنه لا يوجد سوى هاتف واحد فقط في سوق الهواتف القابلة للطي في الوقت الحالي. وقد اكتسب فريق OPPO خبرة قوية في التصميم القابل للطي وفي تقنيات الكاميرا، بينما تشتهر شركة OnePlus بالتجربة السريعة والسلسة والتصميم الخالي من الأعباء وأعلى أداء للأجهزة. لذلك، قررنا جمع أفضل ما في هذين الفريقين معًا وابتكار هذا الهاتف القابل للطي، وسنستخدم استراتيجية تسويقية مختلفة مع كل سوق، حتى يتمكن المزيد من المستخدمين من وضع أيديهم على هذا الجهاز.

 

يُشاع أن OnePlus Open/OPPO Find N3 يحتوي على عدد من الميزات الرائعة، بما في ذلك أعلى كثافة بكسل لأي شاشة قابلة للطي موجودة حاليًا في السوق. وهذا يعني أن الشاشة ستكون حادة وواضحة للغاية، حتى عند طيها. ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي الهاتف على مفصل أكثر إحكاما من سابقه Find N2، مما يجعله أخف وزنًا وأكثر متانة، وهي حقيقة أكدها لاو خلال المقابلة المذكورة.

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الميزة الرئيسية الأخرى لـ OnePlus Open/OPPO Find N3 هي شريط تمرير التنبيهات، والذي يتم عرضه بفخر أثناء المقابلة. هذه إحدى ميزات OnePlus المميزة التي تتيح للمستخدمين إسكات هواتفهم بسرعة وسهولة أو وضعها في وضع الاهتزاز. يعد شريط تمرير التنبيه ميزة شائعة لدى محبي OnePlus، ومن الجيد أن نرى أنه سيتم تضمينه في أول هاتف قابل للطي للشركة.

 

ولسوء الحظ، تمت تغطية غلاف الكاميرا الخاص بالجهاز أثناء المقابلة، وكذلك جميع اللقطات الملتقطة. بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن خبر سيئ خلال المقابلة، وهو احتمال قيام OnePlus/OPPO بإطلاق هاتف ذو نمط قابل للطي في وقت ما. ردًا على ذلك، أجاب لاو بأنه لا توجد خطط حاليًا لإضافة عامل الشكل هذا إلى تشكيلتهم. نأمل أن تتغير الإجابة في الوقت المناسب.

 

يتشكل هاتف OnePlus Open/OPPO Find N3 ليكون واحدًا من أكثر الهواتف القابلة للطي إثارة لهذا العام. بفضل شاشته عالية الدقة، والمفصلة المدمجة، وشريط تمرير التنبيه، والمواصفات القوية المشاع عنها، فمن المؤكد أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا مع المستهلكين.

وان بلس OnePlus Open أوبو OPPO OnePlus

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