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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مختلف من نوعه.. جوجل في طريقها لإطلاق هاتف قابل للطي

Google
Google

تم إصدار أول هاتف قابل للطي من شركة جوجل Google، وهو بيكسل فولد  Pixel Fold، قبل بضعة أشهر ومع ذلك تؤكد تقارير جديدة من موقع 9to5Google، أن جوجل تعمل حاليا على تطوير هاتفها التالي القابل للطي.

قام موقع 9to5Google بتفكيك أحدث إصدار من تطبيق Google Pixel Buds ووجد إشارة قوية تؤكد إلى جهاز يحمل الاسم الرمزي "Comet". ويُعتقد أن هذا الجهاز هو خليفة Pixel Fold، أو ربما هاتف جديد قابل للطي.

Google

يعود السبب في هذا الاعتقاد هو أن الاسم الرمزي لـ Comet لا يتناسب مع نظام التسمية التقليدي من "جوجل" لهواتف سلسلة بيكسل Pixel. على سبيل المثال، كان Pixel Fold في الأصل يحمل الاسم الرمزي "Passport"، ولكن تمت إعادة تسميته لاحقًا إلى "Felix" لأنه تم تحديثه ليعمل على نفس شريحة Tensor G2 مثل سلسلة Pixel 7.

وبالمثل، من المتوقع أن تستخدم سلسلة Pixel 9 أسماء رمزية مرتبطة بالزواحف أيضا، مثل "Komodo" و"Caiman". كما أن سلسلة هواتف بيكسل Pixel 8 تحمل سلالة الكلاب كاسم رمزي – "Shiba" لهاتف Pixel 8 و"Husky" لهاتف Pixel 8 Pro.

بالإضافة إلى كل ما سبق ذكره، من خلال التعمق في كود تطبيق Pixel Buds، وجد موقع 9to5Google أن Comet مدمج في Pixel Fold، بل ويطلق عليه التطبيق اسم "fold". ويشير هذا أيضًا إلى أن Comet هو هاتف قابل للطي.

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الجدير بالذكر أن شركة جوجل عملاق التكنولوجيا الأمريكية أطلقت هاتف Pixel Fold في مايو 2023، لذلك لا يزال من المبكر أن تعمل الشركة على خليفة له. ومع ذلك، فمن المحتمل أن يكون Comet عبارة عن هاتف قابل للطي، مختلف كليا عن سلسلة "بيكسل" والذي ورد أن جوجل فكرت في إطلاقه في الماضي.

لا توجد معلومات كافية حتى الآن عن الهاتف القادم، لذا سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما تكشفه جوجل في المستقبل. وفي هذه الأثناء، تستعد الشركة لإطلاق سلسلة Pixel 8 وPixel Watch 2 غدًا.

جوجل Pixel Fold بيكسل فولد Google

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