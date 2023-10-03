آسوس تطلق كروم بوك Chromebook Plus CX34

خلال شهر سبتمبر الماضي، قامت شركة آسوس ASUS بتحديث تشكيلة حواسيب كروم بوك Chromebook CX الخاصة بها باستخدام وحدات المعالجة المركزية Intel Celeron N4500 في الهند.

أطلقت العلامة التجارية جهاز Chromebook Plus CX34 الجديد الذي يتميز بمعالجات إنتل القوية Intel Core i7 من الجيل الثاني عشر.

Chromebook Plus CX34

مواصفات ASUS Chromebook Plus CX34

يتميز حاسوب آسوس ASUS Chromebook Plus CX34 بتصميم أنيق يلتزم بمعايير MIL-STD 810H الأمريكية، مما يضمن له أقصى درجات المتانة والموثوقية. كما يتميز أيضًا بحماية ASUS المضادة للميكروبات، مما يعزز من النقاهة والنظافة.

يتميز الكمبيوتر المحمول بلوحة من نوع NanoEdge مقاس 14 بوصة عالية الدقة ثلاثية الجوانب مع مفصل مسطح بزاوية 180 درجة وشاشة لمس اختيارية لمزيد من الراحة. تحت الغطاء، يتم تشغيل الكمبيوتر من خلال معالج Intel 12th Core i7، مما يوفر أداءً قويًا وسريعا.

فيما يتعلق بالذاكرة، يدعم جهاز "كروم بوك" Chromebook ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5، بينما تتضمن خيارات التخزين اختيار ما يصل إلى 512 جيجابايت SSD أو ما يصل إلى 256 جيجابايت من تخزين UFS. يوفر الجهاز عمر بطارية استثنائي، يصل إلى 10 ساعات بشحنة واحدة، كما أنه يدعم الشحن السريع.

باستخدام أجهزة Chromebook، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخيارات من خلال متجر جوجل بلاي، بما في ذلك Google Docs وGoogle Apps وAdobe Photoshop وAdobe Express.

يأتي الكمبيوتر المحمول مزودًا بكاميرا ويب بدقة 1080 بكسل عالية الدقة تتميز بأدوات مكالمات فيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي وغطاء قابل للسحب للخصوصية.

يوفر الكمبيوتر المحمول لوحة لمس مقاس 5.7 بوصة ولوحة مفاتيح كاملة الحجم بإضاءة خلفية. تتضمن خيارات الاتصال دعم ASUS WiFi Master لنظام التشغيل ChromeOS وWiFi 6. تتضمن منافذ الإدخال / الإخراج 2 × USB-C 3.2 Gen 2، و1 × HDMI 1.4، و1 × USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومقبس مجموعة صوت. على الرغم من تصميمه المليء بالميزات، يظل جهاز ASUS Chromebook Plus CX34 سهل الحمل، ويزن 1.44 كجم فقط.

التسعير والتوافر

سيكون سعر ASUS Chromebook Plus CX34 يبدأ من 399.99 دولارًا أمريكيًا، وسيكون متاحًا للشراء بدءًا من 8 أكتوبر الحالي. وسيأتي بخيارين من الألوان: الأبيض اللؤلؤي والرمادي الصخري.