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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ايسر تكشف عن مجموعة جديدة من chromebook بمتانة عسكرية

Acer Chromebook
Acer Chromebook

تطرح شركة جوجل Google الأمريكية خلال هذه الفترة طرازات كثيرة لأجهزة Chromebook من خلال مبادرة Chromebooks Plus.

 ومن بين العلامات التجارية المختلفة التي كشفت عن عروضها، شركة Acer التي أعلنت مؤخرا عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة Chromebook Plus 515 وChromebook Plus 514. إليك كافة التفاصيل في السطور التالية .

ايسر كروم بوك بلس 515

يعد جهاز Acer Chromebook Plus 515 هو الأكثر كفاءة بين الطرازين، مع  شاشة IPS مقاس 15.6 بوصة بدقة Full HD. يمكن للمستخدمين الاختيار بين تمكين اللمس أو اللوحة العادية ومع شاشة مضادة للتوهج تحافظ على العين. 

Acer Chromebook

تحت الغطاء، يتم تقديم الكروم بوك بمعالجات من إنتل Intel من الجيل الثالث عشر والجيل الثاني عشر، حتى Core i7. يتم إقران معالج Intel مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4X وما يصل إلى 512 جيجابايت من SSD، مع دعم الشحن السريع مع عمر بطارية يمتد لعشر ساعات بشحنة واحدة.

والجدير بالذكر أن الكمبيوتر المحمول يأتي بمتانة من الدرجة العسكرية مع تصميم متوافق مع MIL-STD 810H الأمريكي. جسمها مصنوع أيضًا من مواد صديقة للبيئة وتغليف مستدام. للاتصال، يوفر جهاز Acer Chromebook Plus 515 شبكة WiFi 6E وBluetooth 5.1 ومنفذ HDMI ومنفذ USB 3.2 Type-A ومنافذ USB 3.2 Type-C المزدوجة. تشمل الميزات البارزة الأخرى تصميمًا موفرًا للطاقة وكاميرا ويب بدقة 1080 بكسل وصوت DTS وميزات Google وAdobe التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ايسر كروم بوك بلس 514

مشابه في إمكانياته لجهاز Plus 515، يتميز جهاز Acer Chromebook Plus 514 بنفس المتانة العسكرية والمواد الصديقة للبيئة والتعبئة المستدامة. علاوة على ذلك، فهو مزود أيضًا بشاشة مقاس 14 بوصة توفر دقة Full HD ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 وطلاء مضاد للوهج وخيار شاشة لمس اختيارية.

يعمل الجهاز الجديد من ايسر بمعالج AMD Ryzen 7520 C-Series وكارت رسومات جرافيك RDNA 2. يتم إقران هذه الشرائح بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة تخزين SSD.

تشمل خيارات الاتصال WiFi 6E وBluetooth 5.1 ومنفذ HDMI وUSB 3.2 Type-A ومنافذ USB 3.2 Type-C المزدوجة. 

يحتوي على كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل في المقدمة ويأتي الجسم بمعايير MIL-STD-810H7 العسكرية. تشمل الميزات البارزة الأخرى ميزات Google وAdobe التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وصوت DTS والتصميم الموفر للطاقة والتصميم البسيط. يدعم هذا الطراز أيضًا الشحن السريع ويوفر عمر بطارية يصل إلى 12 ساعة.

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التسعير والتوافر

سيكون جهاز Acer Chromebook Plus 515 متاحًا في أمريكا الشمالية ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أكتوبر الحالي. 

في الولايات المتحدة، يبدأ سعر الكمبيوتر المحمول من 399 دولارًا أمريكيًا بينما يبدأ سعره في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من 499 يورو. من ناحية أخرى، يبدأ سعر جهاز Chromebook Plus 514 (CB514-3H/T) من 399 دولارًا أمريكيًا و479 يورو في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا على التوالي. سيتم طرح أجهزة Chromebook الجديدة للبيع في أكتوبر في كلا السوقين.

Chromebook كروم بوك كروم بوك بلس 515 ايسر كروم بوك بلس 515 Google Chromebooks Plus

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