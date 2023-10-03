عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسلام عنان: المبادرات الرئاسية الصحية استهدفت الحماية من الإصابة بالأمراض وليس علاجها فقط

المبادرات الصحية
المبادرات الصحية

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن المبادرات الصحية الرئاسية لا تستهدف علاج الأمراض فقط، ولكن الكشف المبكر والحماية من الإصابة، وبدأت من مكافحة فيروس سي الذي كان أكبر عبء اقتصادي وإكلينيكي على مصر في الأمراض.

وأضاف عنان،  خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى «كان 7% من المصريين حاملين للمرض وفقا للتقديرات، وكنا نصنف أعلى دولة في العالم بها التهاب كبد وبائي، متابعا: مصر قبل 2014 كانت مصنفة من الدول الأكثر إصابة بـ "فيروس سي".


واسترسل: الأمر كان مختلفا في مبادرة 100 مليون صحة التي استهدفت الوصول إلى أكبر عدد من الناس، وبالتالي فقد شارك كل المحافظات والوحدات في الحملة، وتم تحفيز الناس لإجراء الكشوفات، ومن ثم، فقد جرى الدفع بالكشف كوسيلة للفحص قبل الموافقات الورقية، وتم التحدث مع الناس مباشرة، وكانت الحملة مجانية، وبالفعل حققت أعلى رقم لأي فحص حدث في التاريخ، بواقع 60 مليون مواطن. 

ولفت إلى أن مبادرة 100 مليون صحة كانت مختلفة، وكانت تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر.
 

المبادرات الصحية المبادرات الصحية الرئاسية اسلام عنان مكافحة فيروس سي مبادرة 100 مليون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أول رد من أحمد فتوح على انتقاله للأهلي

بقيمة 47.5 مليار جنيه.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة|استثمر فلوسك بأعلى ربح

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

أحمد حسن يعلن عن فسخ التعاقد مع لاعب في الزمالك

يوم حزين داخل نقابة المهندسين|تعرض طارق النبراوي لحادث مؤلم ووفاة نقيب أسيوط

بعدما ارتكب جريمة بشعة| مصرع طبيب تخدير داخل مستشفى بالإسكندرية.. متهم بإنهاء حياة والديه

ترشيحاتنا

أجواء الخريف.. أمطار متفاوتة في هذه المناطق| تحذير هام

بريطانيا تحبط أوكرانيا: عفوًا لقد نفدت الأسلحة

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بحضور الرئيس.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية 7 أكتوبر

بيراميدز يكشف موقف إبراهيم عادل من الخضوع لعملية جراحية بعد "الجبس" ومدة غيابه

بعد حديث رئيس الوزراء.. 4 حلول عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفساتين أنغام خلال حفلها بالكويت

أعلى قيمة لجائزة نوبل في 2023..وأسماء الفائزين في الفيزياء خلال 10 سنوات

بفستان على شكل قلب.. مايا دياب تخطف الانظار في اسبوع الموضة بباريس

10 معلومات عن فيرينس كراوس الفائز بـ جائزة نوبل في الفيزياء 2023

فيديو

آخر أخبار انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي وموقف الزمالك / فيدو جراف

٣ مدن عربية في خطر بعد دانيال .. هل الإسكندرية منها؟

العالم الهولندي يحذر من زلزال شديد في هذا الموعد | ماذا قال ؟!

وفاة 1000 شخص حتى الآن.. تفاصيل مرض خطير يهدد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ