إسلام عنان: المبادرات الرئاسية الصحية استهدفت الحماية من الإصابة بالأمراض وليس علاجها فقط

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن المبادرات الصحية الرئاسية لا تستهدف علاج الأمراض فقط، ولكن الكشف المبكر والحماية من الإصابة، وبدأت من مكافحة فيروس سي الذي كان أكبر عبء اقتصادي وإكلينيكي على مصر في الأمراض.

وأضاف عنان، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى «كان 7% من المصريين حاملين للمرض وفقا للتقديرات، وكنا نصنف أعلى دولة في العالم بها التهاب كبد وبائي، متابعا: مصر قبل 2014 كانت مصنفة من الدول الأكثر إصابة بـ "فيروس سي".



واسترسل: الأمر كان مختلفا في مبادرة 100 مليون صحة التي استهدفت الوصول إلى أكبر عدد من الناس، وبالتالي فقد شارك كل المحافظات والوحدات في الحملة، وتم تحفيز الناس لإجراء الكشوفات، ومن ثم، فقد جرى الدفع بالكشف كوسيلة للفحص قبل الموافقات الورقية، وتم التحدث مع الناس مباشرة، وكانت الحملة مجانية، وبالفعل حققت أعلى رقم لأي فحص حدث في التاريخ، بواقع 60 مليون مواطن.

ولفت إلى أن مبادرة 100 مليون صحة كانت مختلفة، وكانت تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الكشف المبكر.

