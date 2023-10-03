رسالة قوية من الكرملين لصحيفة نيويورك تايمز بسبب التجارب الصاروخية الروسية

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأثنين، إنه يتعين على صحفيي صحيفة نيويورك تايمز أن يقوموا بعمل أفضل في دراسة صور الأقمار الصناعية قبل الإبلاغ عن خطط روسيا المزعومة لاختبار صاروخ كروز بوريفيستنيك.

وأضاف بيسكوف: "لا أعرف من أين جاء صحافيو نيويورك تايمز بهذا"، رافضا التعليق على تقارير الصحيفة.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، إلى أنهم بحاجة إلى دراسة صور الأقمار الصناعية بشكل أكثر دقة.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق، أن "صور الأقمار الصناعية وبيانات الطيران تشير إلى أن روسيا ربما تستعد لاختبار صاروخ كروز تجريبي يعمل بـ الطاقة النووية".