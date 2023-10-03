روسيا ترفع رسوم التأشيرة لسكان هذه الدول .. تفاصيل

أفادت وكالة أنباء “آر بي كيه” الروسية، بأن روسيا ستزيد بشكل كبير رسوم التأشيرة للمواطنين من دول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.

ووفقا لمصادر حكومية، وافقت اللجنة بالفعل على التغييرات التي اقترحتها وزارة الخارجية.

وقالت “آر بي كيه”، إنه بالإضافة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 عضوا، أدرج مشروع القانون أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا باعتبارها الدول المتضررة من هذه الخطوة.

كما تم الاستشهاد بالدنمارك، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، على وجه التحديد.

ووقعت موسكو وكوبنهاجن اتفاقا لتبسيط عملية الحصول على التأشيرة في عام 2008، على الرغم من تدهور العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.

وبعد أن خفضت الدنمارك عدد أوراق الدخول الصادرة للروس، علقت القنصلية الروسية في كوبنهاغن عمليات إصدار التأشيرات في سبتمبر.

وقالت “آر بي كيه”، إن رسوم التأشيرة لمواطني الدول المدرجة سترتفع من 37 إلى 73 دولارًا (35 إلى 70 يورو) حاليًا إلى 50 إلى 300 دولار (48 إلى 286 يورو)، اعتمادًا على نوع تصريح الدخول.

وبموجب مشروع القانون، لن يغطي برنامج الإعفاء من التأشيرة الروسية عدة فئات من الزوار من هذه البلدان.

ويشمل ذلك الأقارب المقربين للمواطنين الروس والمسؤولين والطلاب والرياضيين والأشخاص المشاركين في الأنشطة العلمية والثقافية وأولئك الذين يسافرون إلى روسيا لأسباب إنسانية مثل العلاج الطبي أو لحضور جنازة.

وقالت وزارة الخارجية إن هذه الإجراءات ستسمح لها بمضاعفة دخلها من إصدار التأشيرات.

وتأتي هذه الخطوة ردًا على انسحاب الدول المدرجة في اتفاقيات السفر مع روسيا بعد اندلاع الصراع الأوكراني.