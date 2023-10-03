قصتها مأساوية.. تفاصيل تكريم سلطات روسيا مواطنا تركيا بسبب شابة حامل

كرمت سلطات مقاطعة ماجادان في الشرق الأقصى الروسي مواطنا تركيا بإعطائه وسام "البسالة والشجاعة" بعد ما قدمه لشابة حامل تعرضت لمؤامرة من اثنين من معارفها.

هذا وقد كانت الصدفة في تواجد المواطن التركي الذي يعمل كعامل بناء في موقع وجود الشابة سببا في إنقاذه حياتها، حيث قام معارفها بإلقائها في النهر، بينما لم يتردد في القفز في النهر وإنقاذ حياتها.

روسيا

وذكرت التحقيقات أن مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما وفتاة تبلغ 16 عاما اتفقا معا على إلقاء الشابة الحامل التي تبلغ من العمر 18 عاما من على جسر على نهر "أوليا" لكي تموت بهدف الاستيلاء على شقتها.

وذكر بيان صدر عن المديرية الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”: "اليوم، تم في حفل رسمي تسليم إمام أتالايف وسام "البسالة والشجاعة" تقديرا لشجاعته وإنقاذه فتاة وجنينها من الموت".

وقد أعرب حاكم المقاطعة سيرجي نوسوف في وقت سابق عن امتنانه للمواطن التركي، مؤكدا أنه تصرف كرجل شجاع.

