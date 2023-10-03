عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصتها مأساوية.. تفاصيل تكريم سلطات روسيا مواطنا تركيا بسبب شابة حامل

قصتها مأساوية.. تفاصيل
قصتها مأساوية.. تفاصيل تكريم سلطات روسية مواطنا تركيا

كرمت سلطات مقاطعة ماجادان في الشرق الأقصى الروسي مواطنا تركيا بإعطائه وسام "البسالة والشجاعة" بعد ما قدمه لشابة حامل تعرضت لمؤامرة من اثنين من معارفها. 

هذا وقد كانت الصدفة في تواجد المواطن التركي الذي يعمل كعامل بناء في موقع وجود الشابة سببا في إنقاذه حياتها، حيث قام معارفها بإلقائها في النهر، بينما لم يتردد في القفز في النهر وإنقاذ حياتها. 

روسيا 

وذكرت التحقيقات أن مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما وفتاة تبلغ  16 عاما اتفقا معا على إلقاء الشابة الحامل التي تبلغ من العمر 18 عاما من على جسر على نهر "أوليا" لكي تموت بهدف الاستيلاء على شقتها.

وذكر بيان صدر عن المديرية الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”: "اليوم، تم في حفل رسمي تسليم إمام أتالايف وسام "البسالة والشجاعة" تقديرا لشجاعته وإنقاذه فتاة وجنينها من الموت".

وقد أعرب حاكم المقاطعة سيرجي نوسوف في وقت سابق عن امتنانه للمواطن التركي، مؤكدا أنه تصرف كرجل شجاع.
  

علامة غريبة على رأس بوتين أثناء إلقاء خطاب فوز روسيا في الحرب

بعد الهجوم الإرهابي.. تركيا تعلن اعتقال 20 شخصا ينتمون لحزب العمال الكردستاني

 

 

 

روسيا تركيا اخبار العالم مواطنا تركيا الأنباء الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز في سكة الأهلي| قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.. ارتياح أهلاوي وابتعاد ثلاثي الخطر

أمطار متفاوتة الشدة والقاهرة في القائمة|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب لأول مرة منذ 2022 وعيار21 الآن مفاجأة

ماذا تقول بين التشهد والتسليم في الصلاة؟.. النبي أوصى بـ26 كلمة ويغفلها كثيرون

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع للرئيس: حرب أكتوبر ستظل ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة

حريق كبير في السيدة زينب.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

ترشيحاتنا

أعظم ملاحم التكاتف بين المصريين.. مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

الحق اشتري| أسعار الذهب تسجل هبوطًا اليوم الثلاثاء 3-10-2023

بالذخائر العنقودية.. أوكرانيا تقصف قرية روسية قرب الحدود

هفرجك شقتي.. مايان السيد تتصدر التريند مجددًا

9 سنوات بناء.. كيف صمدت مصر اقتصاديا وسط الإرهاب والأزمات|خبراء يشرحون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مني زكي.. لأول مرة عارضة أزياء فى أسبوع الموضة بباريس

قصتها مأساوية.. تفاصيل تكريم سلطات روسيا مواطنا تركيا بسبب شابة حامل

توصية طبية تحدد مصير موديست مع الأهلي.. تفاصيل حاسمة

أمطار ورياح وشبورة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس وتأثيره على الدراسة

فيديو

أسماء ومفاجأت.. لاعب تونسي يكشف لجوء نجوم كرة بارزين للسحرة| فيديوجراف

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ