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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علامة غريبة على رأس بوتين أثناء إلقاء خطاب فوز روسيا في الحرب

بوتين بعلامة غريبة
بوتين بعلامة غريبة على رأسه

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعلامة داكنة غريبة وغير مفسرة على جبهته بعد أن تعهد بتحقيق النصر الكامل في ضم المناطق الأوكرانية بشكل غير قانوني إلى روسيا.

وفي خطاب القاه، تعهد الرئيس الروسي، الذي سيبلغ 71 عامًا الأسبوع المقبل، بأن 'لا شيء ولن يوقفه أحد' عندما أعلن يوم 30 سبتمبر 'يوم إعادة التوحيد' - بعد مرور عام على ضم موسكو رسميًا إلى مناطق دونيتسك ولوغانسك وزابوريزهيا وخيرسون باعتبارها مناطق تابعة لها. .

وألقى بوتين كلمة أمام شعبه بينما شنت أوكرانيا غارة انتحارية بطائرة بدون طيار أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة واسعة من منطقة بريانسك الحدودية الروسية.

واشتعلت النيران في محطة كهرباء فرعية بعد انفجار عندما ضربت طائرة بدون طيار بالقرب من قرية بوجار.

ومع وقوع انفجارات أخرى في منطقة المباني الإدارية، أكد حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز أن 'إمدادات الطاقة انقطعت'.

واحتفل بوتين بالذكرى السنوية لليوم الذي قام فيه بشكل غير قانوني بدمج ما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين في روسيا إلى جانب أجزاء من منطقتي زابوريزهيا وخيرسون، وهو ما أشاد به باعتباره 'حدثًا محددًا وتاريخيًا حقًا'.

وجميعهم جزء من الناحية القانونية لأوكرانيا ذات السيادة بموجب القانون الدولي.

وقال بوتين إنه عمل على استعادة 'شيء يقدره كل شخص، وهو الثقافة والتقاليد واللغة الأم' بين الأشخاص الناطقين بالروسية بشكل رئيسي.

كان هذا 'كل ما كان يكرهه القوميون ورعاتهم الغربيون الذين دبروا انقلابًا في كييف عام 2014 ثم أطلقوا العنان لحرب أهلية واسعة النطاق وإرهاب ضد المنشقين والحصارات المنظمة والقصف المستمر والإجراءات العقابية في دونباس'.

وفي محاولة لتبرير حربه، تعهد قائلاً: 'لا شيء ولا أحد يستطيع أن يكسر إرادة الملايين من الناس، أو إيمانهم بالحقيقة والعدالة التاريخية'.

وأضاف أن 'الاختيار الحر الذي لا لبس فيه لإخواننا وأخواتنا حظي بدعم صادق من الشعب الروسي'.

لقد فهمنا وشعرنا بعمق بالشيء الأكثر أهمية: من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس ونوفوروسيا، فإننا ندافع عن روسيا نفسها.

'معًا، نحن نقاتل من أجل الوطن الأم، من أجل سيادتنا، وقيمنا الروحية، ووحدتنا، وانتصارنا.

'أشكر جميع مواطني البلاد على هذا التضامن والوطنية'.

الاوكران الرئيس الروسى الرئيس الروسي فلاديمير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المناطق الأوكرانية

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