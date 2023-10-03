قال مستشار السياسة الخارجية للرئيس البولندي، مارسين برزيداتش، إنه لا ينبغي لأوكرانيا أن تقيم علاقات في أوروبا على حساب تدهور العلاقات مع "الشركاء المؤكدين”، مؤكدا أن عدم احترام مصالح وارسو يمكن أن يؤثر على كل قراراتها.

وفي مقابلة مع مجلة “Sieci” البولندية، قال برزيداتش، ردا على سؤال حول المسار الحالي للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي والانطباع بأن أوكرانيا تعتمد على ألمانيا وليس بولندا، إنه “لو كان مكان كييف، فلن يدفع الشركاء المؤكدين بعيدا".

ونصح برزيداتش، زيلينسكي بعدم الاستسلام للاعتقاد بأن "الوعود التي تقدمها الدول الكبرى أفضل من الإجراءات الملموسة التي تتخذها الدول الأصغر”.

وقال برزيداتش، إن “حقيقة أن كييف تبحث عن بعض الدعم الإضافي اليوم أمر مفهوم إلى حد ما، طالما أن هذا لا يحدث على حساب التحالفات القائمة. لأنه في السياسة الخارجية ، الثقة ليست ذات أهمية صغيرة: بمجرد فقدانها، من الصعب للغاية استعادتها. دعم الجانب البولندي أوكرانيا على أساس مصالحه الأمنية الخاصة. ولكن لدينا أيضا مصالح أخرى. إذا لم يتم احترامها، فمن الواضح أن هذا سيؤثر على كل قرارنا”.

وحذر مستشار السياسة الخارجية للرئيس البولندي، الدبلوماسيين والسياسيين الأوكرانيين من فكرة البحث عن شركاء جدد على حساب العلاقات مع جيرانهم، مشيرًا إلى أن خطاب زيلينسكي في الأمم المتحدة قوبل بشكل سلبي ليس فقط في بولندا، ولكن أيضًا في المنطقة ككل.

وأضاف أن وارسو ستتعاون مع كييف إذا تطابقت مصالحهما، لكنها "ستدافع بقوة عن مصالحها" في القضايا المثيرة للجدل.