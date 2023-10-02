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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد ضربة روسيا.. زيلينسكي يبحث ممرات تصدير بديلة مع الاتحاد الأوروبي

زيلينسكي
زيلينسكي

قال مكتب الرئيس الأوكراني إن فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش امر "ممرات" بديلة محتملة لتصدير الحبوب من أوكرانيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

وفي يوليو، انسحبت روسيا من اتفاق يدعمه الاتحاد الأوروبي ويتيح لصادرات أوكرانيا الإبحار من ثلاثة موانئ معتمدة على البحر الأسود.

ومنذ ذلك الحين أطلقت كييف ما تسميه ممرا إنسانيا مؤقتا في البحر الأسود لتصدير الحبوب.

وقال مكتب زيلينسكي إنه اتفق مع فون دير لاين على الحفاظ على "حوار بناء" بشأن الجهود الرامية إلى رفع القيود على تصدير الحبوب التي فرضتها بعض الدول المجاورة لأوكرانيا مثل بولندا.

 

 

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