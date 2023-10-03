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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

الندوة التعريفية
الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية"

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، صباح اليوم،  الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 الي 50 عام  العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورئدات الاعمال، يأتي ذلك في إطار في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء إيهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب للقطاعات الحكومية، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وقيادات محافظة الإسكندرية من السيدات.

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وفي كلمته؛ أكد محافظ الإسكندرية علي الاهتمام الذي توليه الدولة للإرتقاء بمكانة المرآة في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية بذلت جهودًا لمناهضة ظواهر العنف ضد المرأة، ووضعت قوانين واستراتيجيات متكاملة ضمنت حقوقها واستقلالها.
هذا وثمن المحافظ ما حققته المرأة المصرية في كل المجالات، موضحاً أنها أثبتت جدارتها على الصعيدين الدولي والمحلي، وقال "أصبحنا نرى المرأة المصرية تتقلد أعلى المناصب، وأصبحنا نرى نساء أبطال تحدين الصعاب وتجاوزن كل العقبات، ولهن قصص بطولية، وإنجازات قد يعجز كثير من الرجال عن تحقيقها".

وأضاف محافظ الإسكندرية أنه من الصعب الحديث عن الدور الذي تقوم به المرأة المصرية، مشيراً إلى أن تاريخ المرأة عبر العصور المختلفة مشرف وحافل بالإنجازات، فالمرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسئولية الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع المصري.

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