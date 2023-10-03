عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ندوة لتكريم الفنان خالد زكي في مهرجان الإسكندرية السينمائي الـ39| اليوم

صدى البلد

يعقد مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في دورته الـ 39، ندوة، اليوم الثلاثاء، 3 أكتوبر؛ لتكريم الفنان الكبير خالد زكي، ضمن فعاليات المهرجان، وذلك الساعة 2 ظهرا.

وكان حفل افتتاح الدورة 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي، قد شهد تكريم النجم الكبير خالد زكي على خشبة المسرح حيث أهدته درع التكريم الفنانة شيرين، وسط حضور عدد كبير من النجوم .

فاتن حمامة نصحتني ألا أقلدها .. وزعيمة داعش أكثر شخصية كرهتها.. تفاصيل ندوة تكريم إلهام شاهين بمهرجان الإسكندرية

أخبار الفن.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها.. مصطفى قمر: عمرو دياب واحد بس وعبقريته في الاستمرارية

وجاء اختيار خالد زكي للتكريم تقديراً لتميزه الفني والأدوار المؤثرة التي شارك بها طوال مشواره الفني سواء بالسينما أو التليفزيون، إذ شارك في العديد من الأفلام منها «طباخ الريس، فتح عينيك، السفارة في العمارة، ملاكي إسكندرية»، كما قدم العديد من الأعمال الدرامية الناجحة منها «الدوائر المغلقة، زمن الأقوياء، الشهد والدموع».

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة انطلقت أمس الأول، الأحد، وأقيم حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية على أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنة" وهو فكرة وإخراج  محمد مرسي وألحان وتوزيع محمد مصطفى وبطولة مجموعة كبيرة من فناني الإسكندرية وتصميم الاستعراض محمد ميزو فيديو وإضاءة محمد المأموني وأشعار د/ محمد مخيمر ومخرج منفذ/ محمد طوسون ومكياج وملابس/ مارينا مجدي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

الإسكندرية السينمائي الاسكندرية إلهام شاهين البحر المتوسط السفارة فى العمارة الشهد والدموع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دراسة مرعبة.. كارثة تضرب 3 مدن عربية بعد دانيال وهذا موقف الإسكندرية

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

أنهى الاتفاق| آخر المستجدات بين الأهلي وأحمد فتوح نجم الزمالك.. تفاصيل

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

مفاجأة في براءة زوج نانسي عجرم بقضيةً مقتل الشاب السوري

رفض 2 مليون دولار.. ميدو يوجه تحية خاصة لـ رئيس الاتحاد السكندري

من هو المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية؟

ترشيحاتنا

أقوى 5 سيارات بيك أب في السوق السعودي .. صور

عماد المندوه: «عواد» حارس لديه خبرات كبيرة.. ولا يتحمل هدف أرتا سولار

أبرز 15 معلومة عن المستشار محمود فوزي رئيس حملة السيسي الانتخابية

حكم وضوء العامل في صناعة البويات والدهانات.. هل يصح مع حائل يسير؟

بسعر خيالي .. أرخص موبايل Oppo أوبو لمحدودي الدخل

خلاف جديد داخل نقابة الصحفيين.. أيمن عبد المجيد يكشف التفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب وسحل شاب مسلم حتى الموت يتسبب بفتنة طائفية بالهند

كيف يتم تحضير فنجان قهوة في الفضاء؟.. لن تصدق

إزاي تفوقي بسرعة الصبح.. فيتامينات مهمة للأمهات في المدارس

العثور على نبيذ عمره 5 آلاف في مصر.. خبير أثري يكشف مفاجأة| خاص

فيديو

اتوبيس يجوب شوارع القاهرة.. حمو بيكا يدعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

محمود الليثي يحتفل بنصر أكتوبر ودعم السيسي لفترة رئاسية جديدة

حلقة النار.. العالم في انتظار ظواهر فلكية نادرة وهذا موعدها/ فيديوجراف

هل ينسحب منافس الأهلى من دوري السوبر الأفريقي؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ