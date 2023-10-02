أخبار الفن.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها.. مصطفى قمر: عمرو دياب واحد بس وعبقريته في الاستمرارية

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

كشفت الفنانة الهام شاهين عن تعرضها لموقف صعب من جانب معجب كان يطاردها فى بعد انتهائها من تصوير أحد الأعمال.

وقالت إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال 39 : تسبب هذا المعجب فى توترى كثيرا وطاردنى حتى وصلت إلى مصر الجديدة وقررت أن أقف وتوجهت له وقمت بكسر سيارته بالكوريك الخاص بى وكنت هموته بسبب ما فعله لى.

يحل الفنان أحمد حلمى ضيفا على برنامج AB talksمع الإعلامى أنس بوخش غدا "الثلاثاء" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب ومن المقرر أن يتحدث أحمد حلمى على أبرز المحطات الفنية والشخصية فى حياته.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي، شارك صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أحمد حلمي، من داخل المطار بـ لوك أبيض في ابيض، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره خلال التعليقات.

وعلق على الصوره قائلا: " سفر ولا وصول".

أكد الفنان مصطفى قمر، أن النجم عمرو دياب هو فنان واحد فقط، موضحا أن عمرو دياب سبقه في الظهور الفني بحوالي 7 سنوات فقط، وعبقريته تكمن في وجوده واستمراره طوال هذه الفترة.

وأوضح مصطفى قمر، خلال تصريحات تليفزيونية :" أنه يتباهى بوجود عمرو دياب في الفن المصري، متابعًا: "عمرو دياب الحصن اللي بنتباهى بيه"، مشيرًا إلى أن الفنان عمرو دياب دائمًا ما يفكر في الاستمرار في النجاح، كما أن لديه رغبة كبيرة في الاستمرارية و النجاح.

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا بمنطقة أهرامات الجيزة وسط حضور لفيف من رجال المال والمجتمع ونخبة من الفنانين والاعلاميين.