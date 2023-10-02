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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها.. مصطفى قمر: عمرو دياب واحد بس وعبقريته في الاستمرارية

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية .. 

كنت هموته.. إلهام شاهين تروى تفاصيل مطاردة معجب لها ونصيحتها لابنة شقيقتها

كشفت الفنانة الهام شاهين عن تعرضها لموقف صعب من جانب معجب كان يطاردها فى بعد انتهائها من تصوير أحد الأعمال.

وقالت إلهام شاهين خلال ندوة تكريمها فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط فى دورته ال 39 : تسبب هذا المعجب فى توترى كثيرا وطاردنى حتى وصلت إلى مصر الجديدة وقررت أن أقف وتوجهت له وقمت بكسر سيارته بالكوريك الخاص بى وكنت هموته بسبب ما فعله لى.

غدا.. أحمد حلمى ضيف AB talks مع أنس بوخش

يحل الفنان أحمد حلمى ضيفا على برنامج AB talksمع الإعلامى أنس بوخش غدا "الثلاثاء" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب ومن المقرر أن يتحدث أحمد حلمى على أبرز المحطات الفنية والشخصية فى حياته.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي، شارك صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أحمد حلمي، من داخل المطار بـ لوك أبيض في ابيض، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره خلال التعليقات.

وعلق على الصوره قائلا: " سفر ولا وصول".

مصطفى قمر : عمرو دياب واحد بس وعبقريته في الاستمرارية

أكد الفنان مصطفى قمر، أن النجم عمرو دياب هو فنان واحد فقط، موضحا أن عمرو دياب سبقه في الظهور الفني بحوالي 7 سنوات فقط، وعبقريته تكمن في وجوده واستمراره طوال هذه الفترة.

وأوضح مصطفى قمر، خلال تصريحات تليفزيونية :" أنه يتباهى بوجود عمرو دياب في الفن المصري، متابعًا: "عمرو دياب الحصن اللي بنتباهى بيه"، مشيرًا إلى أن الفنان عمرو دياب دائمًا ما يفكر في الاستمرار في النجاح، كما أن لديه رغبة كبيرة في الاستمرارية و النجاح.

 

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا  بمنطقة أهرامات الجيزة وسط حضور لفيف من رجال المال والمجتمع ونخبة من الفنانين والاعلاميين.  

النجم عمرو دياب الفنانة إلهام شاهين الفنان مصطفى قمر الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الإسكندرية السينمائي الفنان أحمد حلمى

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