سفر ولا وصول| شاهد .. أحمد حلمي في أحدث ظهور له

شارك الفنان أحمد حلمي، صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر من داخل المطار بالوك أبيض في ابيض، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره خلال التعليقات.

وعلق علي الصوره قائلا: " سفر ولا وصول".

تفاصيل مسرحية ميمو

وانطلقت الاثنين الماضي 20 فبراير في العاصمة السعودية الرياض أول عروض المسرحية الفكاهية "ميمو" على خشبة مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات تقويم الرياض، وتستمر عروضها حتى الأول من مارس 2023م.



ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.