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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. أحمد حلمى ضيف AB talks مع أنس بوخش

صدى البلد

يحل الفنان أحمد حلمى ضيفا على برنامج AB talksمع الإعلامى أنس بوخش غدا "الثلاثاء" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب ومن المقرر أن يتحدث أحمد حلمى على أبرز المحطات الفنية والشخصية فى حياته.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي، شارك صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أحمد حلمي، من داخل المطار بـ لوك أبيض في ابيض، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره خلال التعليقات.

وعلق على الصوره قائلا: " سفر ولا وصول".

وطرح الفنان أحمد حلمي أغنية “اوووه” من مسرحيته الجديدة “ميمو”  عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

مسرحية "ميمو" عرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، رفعت خلالها شعار كامل العدد.

وحقق الفنان أحمد حلمي، نجاحًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية بـ مسرحية ميمو؛ حيث عرضت لأول مرة في الرياض منذ عدة أشهر، وتفاعل معها الكثير من جمهور الرياض، وطلب المستشار تركي آل الشيخ من أحمد حلمي وصناع المسرحية إعادة عرضها مرة أخرى في جدة، على مسرح بنش مارك.

ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية النجم الكبير أحمد حلمي الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.

الإعلامي أنس بوخش أنس بوخش ميمو مسرحية ميمو

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