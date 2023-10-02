فاتن حمامة نصحتني ألا أقلدها .. وزعيمة داعش أكثر شخصية كرهتها.. تفاصيل ندوة تكريم إلهام شاهين بمهرجان الإسكندرية

مشواري الفني وصل لـ ٤٢ سنة قدمت فيهم ١٠١ فيلم

كدت أسقط من الدور الـ ١٣ وأنا أمثل في أحد الأفلام ولا اعتبر نفسي مناضلة سياسية

الأمير أباظة : إلهام شاهين صنعت اسمها بحروف من ذهب ونفخر بتاريخها الفني

في حضور جماهيري وسينمائي وإعلامي كبير أقام مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أولى ندواته وهي ندوة تكريم للنجمة الهام شاهين نجمة الدورة الـ ٣٩ وادارها الناقد أشرف غريب صاحب كتاب "خلطة إلهام " .

وذلك بحضور محمود حميدة ونرمين الفقي وخالد زكي وسلوى محمد علي وشرين ومنال سلامة والسيناريست محمد الباسوسي والمخرجون عمر عبدالعزيز و هاني لاشين وعلي بدرخان والإعلاميات هالة سرحان و سهير شلبي ودلال الشاطر والناقد طارق الشناوي .

حيث بدأت الندوة بفيلم تسجيلي عن مشوار الهام شاهين السينمائي بعدها تحدث الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي عن سر اختياره للنجمة إلهام شاهين لتحمل الدورة ال٣٩اسمها قائلا :

إلهام شاهين واحدة من أهم صناع السينما وليست ممثلة فقط واستطاعت أن تحفر اسمها بحروف من ذهب ونفخر بتاريخها وكل فلوس كسبتها من السينما وضعتها في السينما وليس من الغريب أن نختارها لتحمل الدورة ال٣٩ من عمر مهرجان الإسكندرية اسمها.

من جانبها عبرت إلهام شاهين عن سعادتها باختيار مهرجان الإسكندرية لها وإطلاق اسمها علي دورة من دوراته معتبره ذلك تتويج لمشوار فني طويل امتد ٤٢عاما قدمت خلاله ١٠١فيلم وعشرات الشخصيات المتنوعة بين المعاقة ذهنيا والوزيرة والفتاة الرومانسية وعضو مجلس الشعب وصولا لزعيمة داعش ومريضة ال زهايمر في التليفزيون وغيرها من الأدوار.

مشيرة إلى أنها خلال مشوارها الفني تعاونت مع أساتذة كبار تعلمت منهم سواء مخرجين أو مؤلفين أو نجوم بداية من فيلم "امهات في المنفي" أولى أعمالها.

وتحدثت شاهين خلال الندوة عن لقاءها الأول بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في أحد الحفلات والتي أعطتها نصيحة لا تنساها وهي أنها تبتعد عن تقليدها وأن يكون لها شخصيتها المستقلة ،خاصة أن الشبه بينهما كبير وكانوا يطلقون عليها في بدايتها شبيهة فاتن حمامة "

كما تحدثت إلهام شاهين عن أحدث أعمالها وهو مسلسل "الفريدو" وتجسيدها لشخصية مريضة ال زهايمر مشيرة إلى أنها قابلت نماذج كثيرة في الحياة تعاني من هذا المرض وأنها تخاف كثيرا من إصابتها بهذا المرض.

وأشارت إلهام إلى أن الفنان يتعرض لمخاطر كثيرة أثناء عمله وروت أمثلة لذلك من خلال تعرضها لحوادث أثناء تصوير أعمالها منها تعرضها للحرق والسقوط من الدور ال١٣ وانقلاب أحدي الإنشات .



وتطرقت إلهام لمسلسل "بطلوع الروح" وصعوبة تقديم شخصية زعيمة داعش مشيرة إلى أنها من أكثر الشخصيات التي كرهتها وهي تقدمها بسبب قسوتها وبشاعتها وعنفها لدرجة أنها كانت تبكي بعد كل مشهد تقدمه.

واكدت إلهام شاهين أنها تكره السياسة ولا تجد نفسها فيها وأنها عندما تعلن آرائها السياسية فإنها تعبر عن نفسها كمواطنة مصرية تحب بلدها ولا تعتبر نفسها مناضلة سياسية .