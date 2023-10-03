مساجد آل البيت في عهد السيسي.. الإمام الحسين يستعيد بريقه وقطار التطوير يصل عقيلة بني هاشم السيدة زينب

تواصل الدولة المصرية جهودها لعمارة المساجد وخاصة مساجد آل البيت منذ تقلد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن خطتها العناية بالمساجد معنى ومبنى، حيث ينتظر المصريون افتتاح مسجد السيدة زينب بعد نجاح الدولة في تجديد وتطوير مساجد الإمام الحسين رضي الله عنه، الظاهر بيبرس، والسيدة نفيسة رضي الله عنه.

يأتي ذلك من أجل إعادة بهاء ورونق المسجد وإتاحة الراحة النفسية التي يحتاجها رواد تلك المساجد القديمة والضاربة بجذورها في عمق التاريخ الإسلامي الذي لا يتجزأ عن الدولة المصرية، وفي التقرير التالي نرصد حالة المساجد قبل وبعد التطوير.

الرئيس السيسي في حضرة الإمام الحسين بعد التطوير

مسجد الإمام الحسين

ويعد تطور مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه هو أول محطات التطوير التي بدأتها الدولة المصرية، فكان افتتاحه في شهر إبريل من العام الماضي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رفقة سلطان البهرة ما هو إلا بارقة أمل استقبلها عموم المصريين بالترحاب خاصة بعد معاناة مع جائحة كورونا وتطبيق إجراءات احترازية تسببت في غلق كثير من المساجد والزوايا قبل عودتها تدريجيا.

حيث وجهت القيادة السياسية بإعادة ترميم وتطوير كثير من المزارات والمساجد الدينية، وعلى رأسها مسجدي السيدة زينب ومسجد الإمام الحسين ومسجد السيدة عائشة، فيما وقعت محافظة القاهرة بروتوكولًا لتطوير مسجد الإمام الحسين، بمبلغ 150 مليون جنيه مبدئيا في عملية التطوير، ضمن مساهمة مؤسسة "مساجد" للتطوير.

وشملت عملية التطوير أرجاء المسجد من أرضيات وحوائط وأسقف، كذلك معالجة الأساسات والتربة المحيطة بالمسجد، وتحديث كافة الأنظمة من الكهرباء والمياه والصرف والتكييف وأنظمة المراقبة بالكاميرات، وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق، وتزويد المسجد داخليا وخارجيا بأحدث أنظمة الصوت.

كذلك تطبيق أعلى معايير النظافة المعمول بها عالميًا والتي تساهم في الحد من انتشار الأوبئة والأمراض وتحافظ على الصحة العامة.

أثناء عملية الترميم

وضم المسجد بعد تطويره ساحة للمصلين ليزداد أعداد المصلين في مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأقيمت لأول مرة خلاله صلاة التراويح العائدة بعد توقف لانتشار جائحة كورونا.

المسجد بعد تطوير الساحة الخارجية

مسجد الظاهر بيبرس

مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة ثالث أكبر مسجد أثري في مصر بعد مسجد الحاكم بأمر الله ومسجد أحمد بن طولون، لم يغفله قطار التطوير، حيث افتتح المسجد رسميًّا الآن بعد نحو 225 عامًا تقريبًا من الإغلاق لم تقم فيه الشعائر، فقد أسس هذا المسجد الظاهر بيبرس 666 هجرية ، وظل يؤدي رسالته مسجدًا نحو 550 عامًا وبدخول الحملة الفرنسية 1798م استخدمته موقعا عسكريًّا ثم توالت عليه الأحداث في عصر محمد علي ثم الحملة الإنجليزية إلى أن بدأ التفكير في إعادة ترميمه بتنسيق بين الدولة المصرية والجانب الكازاخي ما بين 2007 و 2008 ثم توقف العمل وعاد بقوة في 2018م.

مسجد الظاهر بيبرس قديما

تم على هذا المستوى بتكلفة تقدر بنحو 237 مليون جنيه مصري ، ساهم فيها الجانب الكازاخي الشقيق بـ 4 ونصف مليون دولار في 2007 و 2008 تقدر بنحو 27 مليون جنيه في حينه، وساهمت وزارة الأوقاف من مواردها الذاتية تحديدًا بـ 60 مليون و 500 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة، ونحو 150 مليون جنيه من وزارة السياحة والآثار ما بين مواردها الذاتية ودعم موازنة الدولة المصرية من وزارة التخطيط والمالية.

مسجد الظاهر بعد التطوير

تطوير مسجد السيدة نفيسة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أغسطس الماضي، أعمال تطوير مسجد السيدة نفيسة، بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة في الهند، وعدد من القيادات الدينية والشعبية.

ويقع مسجد وضريح السيدة نفيسة رضي الله عنها في نطاق حي الخليفة، بالمنطقة المسماة قديمًا بدرب السباع، وبالقرب من مسجد وضريح الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه.

كما يقع مسجد السيدة نفيسة بالقرب من منطقة مصر القديمة وهو من أعرق المساجد بمحافظة القاهرة لاحتوائه على مقام السيدة «نفيسة بنت الحسن» وهى من أهل بيت رسول الله.

مسجد السيدة نفيسة

ويعتبر مسجد السيدة نفيسة، أحد أشهر مساجد "آل البيت" النبوي، ويعد أول مسجد فى طريق يعرف بطريق أهل البيت، وهو طريق يضم عدة محطات مشرفة منها مسجد السيدة نفيسة، ومشهد الإمام على زين العابدين، ومشهد السيدة زينب بنت الإمام علي، ومسجد السيدة سكينة بنت الحسين، والسيدة رقية بنت الإمام على بن أبى طالب، وسيدي محمد بن جعفر الصادق، والسيدة عاتكة عمة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

وعندما توفيت السيدة نفيسة، أراد زوجها دفنها في البقيع، فحزن أهل مصر حزنًا شديدًا، فهرعوا إلى الوالي واستجاروا به عند زوجها، ليرده عما أراد، فأبى، فجمعوا له مالا وفيرا وسألوه أن يدفنها عندهم، فأبى أيضا، فباتوا منه فى ألم عظيم، لكنهم عند الصباح فى اليوم التالي، وجدوه مستجيبًا لرغبتهم، فلما سألوه عن السبب قال: "رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لى رد عليهم أموالهم وادفنها عندهم".

بعد التطوير

مسجد السيدة زينب

فيما ينتظر ملايين المصريين افتتاح مسجد السيدة زينب والذي يجرى العمل على قدمٍ وساق لافتتاح مسجدها بعد تطويره.

وتفقد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعمال تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة موجهًا الشكر إلى سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمام سيادته بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة، كما وجه الشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودها العظيمة في تطوير مساجد آل البيت سواء ما تم في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) أم ما يجري من تطوير يليق بمسجد السيدة زينب (رضي الله عنها).

وخلال تفقده لأعمال تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) أشاد وزير الأوقاف بدقة أعمال التطوير، مؤكدًا أن مصر تسجل صفحات مضيئة في بناء وتطوير وعمارة المساجد سواء ما تم ويتم في مساجد آل البيت أو ما تم في مسجد سيدنا عمرو بن العاص ومسجد الظاهر بيبرس أو ما تم تشييده من مساجد تليق بتاريخ مصر وحاضرها وفي مقدمتها مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي أيقونة العمارة الإسلامية في العصر الحديث.

