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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

‏رجل الإطفاء خلال
‏رجل الإطفاء خلال عملية التبريد

أنقذت العناية الإلهية مسجد السيدة زينب من الاحتراق بعد نشوب حريق في باكيات وفرش الباعة المجاورين للمسجد، حيث نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المسجد دون إصابات.

‏كانت عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغاً بنشوب حريق بجوار مسجد السيدة زينب.

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، قوات الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء.

وتمكنت القوات من محاصرة النيران التي التهمت نحو 10 باكيت و20 فرشا للباعة الملاصقين للمسجد بدون إصابات.
 

ويرجح أن يكون ماس كهربائي وراء نشوب الحريق، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

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السيدة زينب مسجد السيدة زينب الحماية المدنية ماس كهربائي نشوب حريق

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إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

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