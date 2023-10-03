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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

حريق بجوار مسجد السيدة
حريق بجوار مسجد السيدة زينب

أنقذت العناية الإلهية مسجد السيدة زينب من الاحتراق بعد نشوب حريق في باكيات وفرش الباعة المجاورين للمسجد، حيث نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المسجد دون إصابات.

 

إنقاذ مسجد السيدة زينب بعد احتراق 30 باكية وفرشا للباعة.. صور

‏كانت عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغاً بنشوب حريق بجوار مسجد السيدة زينب.

 

10 سيارات إطفاء

 

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، قوات الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء.

ولمتابعة المزيد حول حريق هائل شب يجوار مسجد السيدة زينب .. تابع الفيديو جراف التالي:.


 

مسجد السيدة زينب نشوب حريق في باكيات وفرش الباعة رجال الحماية المدنية السيطرة على النيران دون اصابات

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