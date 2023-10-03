حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

أنقذت العناية الإلهية مسجد السيدة زينب من الاحتراق بعد نشوب حريق في باكيات وفرش الباعة المجاورين للمسجد، حيث نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المسجد دون إصابات.

‏كانت عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغاً بنشوب حريق بجوار مسجد السيدة زينب.

10 سيارات إطفاء

‏على الفور وجه اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، قوات الإطفاء بإشراف اللواء جمال ياسين، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، حيث تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء.

ولمتابعة المزيد حول حريق هائل شب يجوار مسجد السيدة زينب .. تابع الفيديو جراف التالي:.



