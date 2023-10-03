بسبب التغيرات المناخية.. اليابان تواجه أعلى درجات حرارة منذ 120 عاما

تواجه اليابان موجة غير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة حيث سجلت أعلى درجة في شهر سبتمبر المنصرم والتي لم تسجلها البلاد منذ أكثر من ١٢٠ عاما



وذكرت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان أن متوسط درجة الحرارة في سبتمبر كان أعلى بمقدار 2.66 درجة مئوية من المتوسط الشهري الإجمالي المسجل لنفس الشهر بين عامي 1991 و2020، متجاوزا الرقم القياسي السابق في عام 2012 الذي شهد ارتفاعا بمقدار 1.51 درجة مئوية فوق المتوسط، وفقا لما نقلته وكالة كيودو للأنباء عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وقالت الوكالة إن فترة الثلاثة أشهر لفصلي الربيع والصيف كانت أيضا الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة في الشتاء حتى فبراير.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية، تعرضت البلاد للهواء الدافئ الشهر الماضي بسبب تأثيرات نظام الضغط العالي في المحيط الهادئ وتغير المناخ.

وكانت درجة حرارة سطح بحر اليابان أعلى من المتوسط خلال الشهر بمقدار 1.6 درجة مئوية، وهي الأكثر سخونة منذ بدء التسجيل في عام 1982.