قلّص خسائره.. أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 4-10-2023

قلّص الذهب خسائره وصعد إلى مستوى 1829 دولارًا للأوقية بعد أن وصل أدنى مستوى منذ شهر مارس الماضي عند 1815 دولارًا للأونصة.

وفي مصر ارتفع سعر الذهب بنحو 5 جنيهات تقريبًا، وسجّل سعر الذهب عيار 18 نحو 1,843 للبيع و1,851 للشراء .

وسجل الذهب أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس 2022، وذلك في ظل تأكيدات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي على احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت، خاصة بعد البيانات الأفضل من المتوقع التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الاخباري سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-10-2023، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,457 شراء 2,469

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 بيع 2,150 شراء 2,160

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18بيع 1,843 شراء 1,851

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,457 شراء 2,469 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,252 شراء 2,263 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,150 شراء 2,160 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,843 شراء 1,851 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,433 شراء 1,440 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,229 شراء 1,234 الاونصة بيع 76,417 شراء 76,773 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,200 شراء 17,280 الكيلو بيع 2,457,143 شراء 2,468,571

سوق الذهب

الانخفاض الحاد في مستويات الذهب منذ بداية الأسبوع الماضي تسبب في التشبع في عمليات البيع بشكل قد يدفع معه سوق الذهب إلى البحث عن قاع ليبدأ في التعافي أو التحركات العرضية لإيقاف هذا الانخفاض الحاد.

الدعم المتوقع لأسعار الذهب الفورية على المدى القصير يتراوح بين 1815 و1808 دولارًا للأونصة، وقد تساعد هذه المستويات على توقف هبوط الذهب والتعافي إلى المستوى 1850 دولارًا للأونصة، وفي حالة اختراق هذا المستوى سيعمل الذهب على تثبيت أقدامه بعض الشيء والاستقرار في تداولاته.