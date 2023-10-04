مصطفى الفقي: مصر نفذت خداعا إستراتيجيا ذكيا في حرب أكتوبر

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على ذكرى نصر حرب أكتوبر الخمسين، قائلا:" كان هناك وزراء لم يعلموا موعد حرب أكتوبر وكان هناك تكتم شديد".

وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" حرب أكتوبر كان بها قدر كبير من التكتم والتمويه والسادات لعب دورا كبيرا لإحداث تمويه وخداع استراتيجي ".

وتابع مصطفى الفقي:" مصر نفذت خداع استراتيجي ذكي أيام حرب أكتوبر والجانب الإسرائيلي لم يتوقع تنفيذ مصر للهجوم".

وأكمل مصطفى الفقي:" لا يجب أن نفصل حرب أكتوبر عن حرب الاستنزاف التي شهدت العديد من المعارك التي حقق فيها الجيش المصري انتصارا ".

ولفت مصطفى الفقي:" أثبت الجيش المصري أيام حرب أكتوبر أنه جيشا جسورا ".