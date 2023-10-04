عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى الفقي: مصر نفذت خداعا إستراتيجيا ذكيا في حرب أكتوبر

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

علق المفكر السياسي مصطفى الفقي، على ذكرى نصر حرب أكتوبر الخمسين، قائلا:"  كان هناك وزراء لم يعلموا موعد حرب أكتوبر وكان هناك تكتم شديد".

 

«روّحناهم بالكستور والبيجامات».. يوسف الحسيني: انتصار أكتوبر لم يكن عسكريًا فقط |فيديو

محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

وقال مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  حرب أكتوبر كان بها قدر كبير من التكتم والتمويه والسادات لعب دورا كبيرا لإحداث تمويه وخداع استراتيجي ".

 

 وتابع مصطفى الفقي:" مصر نفذت خداع استراتيجي ذكي أيام حرب أكتوبر والجانب الإسرائيلي لم يتوقع تنفيذ مصر للهجوم".

 

وأكمل مصطفى الفقي:" لا يجب أن نفصل حرب أكتوبر عن حرب الاستنزاف التي شهدت العديد من المعارك التي حقق فيها الجيش المصري انتصارا ".

 

 ولفت مصطفى الفقي:" أثبت الجيش المصري أيام حرب أكتوبر أنه جيشا جسورا ".

الفقي مصطفى الفقي أكتوبر نصر اكتوبر اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

رد مفاجئ من أحمد فتوح بشأن اتفاقه مع الأهلي

650 جنيها|تحركات جديدة تضرب سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

لأول مرة في التاريخ .. رسميًا عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي من منصبه

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

بعد الإطاحة به.. أول تعليق لـ مكارثي قبل اجتماع الجمهوريين

تفاصيل مثيرة بجلسة أحمد فتوح: طلبات تعجيزية والأهلي يجهز معه سيناريو إمام عاشور

زفاف يتحول لكارثة.. جد يطلق النار على حفيده بتكساس

مش محسوب على حد .. تعليق مثير من مرشح على عضوية الزمالك |فيديو

3 دقائق ونصف.. موقف محرج لـ شريف عامر على الهواء |شاهد

أخبار مصر.. الحملة الرسمية للرئيس السيسي: إعداد رؤية توافقية بعنوان "هنكمل الحلم"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سويسرول الكريب| جديدة ولذيذة

باحتفالات نصر أكتوبر| عجوز يثير ضجة على السوشيال ميديا بوصلة رقص شرقي.. شاهد

بإطلالة ملفتة.. جوري بكر تستعرض أناقتها| شاهد

فوائد مذهلة لتناول ورق العنب.. تعرف عليها

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ