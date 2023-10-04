محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

قدّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أصدق التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر، وبعث برقية تهنئة قال فيها: "بالإنابة عن نفسي، وأهالي وقيادات محافظة كفر الشيخ أتقدم بخالص التهاني القلبية، مقرونة بأطيب الأمنيات، بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصار 6 أكتوبر، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية وجموع الشعب ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن من أجل رفعته واستقلال أراضيه، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية أمنها واستقرارها .



كما أرسل محافظ كفر الشيخ، ببرقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كما أرسل برقيات تهنئة مماثلة لكل من الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات والأفرع، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوزراء والمحافظين، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء، مُشيداً بالدور البطولي لرجال القوات المسلحة بحرب السادس من أكتوبر ، والتي جسدت فيها العسكرية المصرية أروع البطولات في المسئولية والتنظيم والتوظيف الجيد للإمكانيات المتاحة والتضحية والفداء سطرها بأحرف من نور شهدائنا البواسل الذين روت دماؤهم الزكية أرض سيناء من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق.

كما قدّم محافظ كفر الشيخ، التهنئة إلى رجال القوات المسلحة الأبطال، قادة وضباطاً وجنوداً، لافتًا إلى أن تلك الذكرى الخالدة ستظل على مر العصور مصدر إلهام لنا جميعاً نتعلم ونستلهم منها معاني العزيمة والإصرار وضرورة العمل بروح انتصارات أكتوبر من أجل الحفاظ على استقرار الوطن ووحدته، ويستلهم منها أبناؤنا وشبابنا حب الوطن وروح الفداء والتضحية والعطاء.

وقدّم التهنئة لكافة أبناء الشعب المصري، ولأهالي محافظة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الإعلام، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر، داعياً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الوطنية على الشعب المصري بمزيد من الاستقرار والتقدم والرخاء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيم.