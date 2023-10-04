بعد الإطاحة بـ مكارثي.. اجتماع لـ الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي

من المقرر أن يجتمع الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي صباح اليوم في تمام الساعة 9 صباحًا، وفقًا لإشعار تم إرساله إلى الأعضاء.

جاء ذلك، بعد أن صوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال الديمقراطيون في مجلس النواب قبل التصويت التاريخي يوم الثلاثاء إنهم لن ينقذوا كيفن مكارثي.

وكتب زعيم الأقلية حكيم جيفريز في رسالة إلى تجمعه قبل التصويت النهائي أن القيادة تخطط للتصويت لصالح عزل مكارثي.

وبعد الإطاحة بمكارثي، وصف جيفريز المناسبة بأنها "لحظة مهيبة للبلاد"، مضيفًا أن الديمقراطيين سيواصلون "العمل معًا بطريقة ثنائية الحزبين" لصالح الأمريكيين.

ولفت في بيان: "نأمل أن يبتعد الجمهوريون التقليديون عن تطرف (جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى) وينضموا إلينا في شراكة من أجل مصلحة البلاد".