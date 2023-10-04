مكنتش أتخيل يبقى معايا فلوس.. أحمد حلمي: عشت طفولة قاسية

حل الفنان أحمد حلمى ضيفًا على الإعلامي أنس بوخش فى برنامجه AB Talks ، وتحدث حلمى عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية فى حياته ، بالإضافة إلى سبب استمرار زواجه من الفنانة منى زكى وذكريات طفولته.

وقال أحمد حلمى : عشت ظروف مادية قاسية في طفولتى ووالدي بيعمل فى السعودية السعودية 10 سنين ورجعنا لمصر وحاول استثمار فلوسه وخسرها.

وأضاف حلمى ؛" واعتمدت على نفسى واشتغلت أكثر من شغلانة وقت دراستي وكنت برسم على زجاج المحلات وبعمل ديزاينات وديكورات المسرح واشتغلت في مطبعة للملابس".

واستطرد :"عمري ماتخيلت إني هيبقى معايا فلوس وأبقى مشهور".

مسرحية ميمو

وطرح أحمد حلمي أغنية “اوووه” من مسرحيته الجديدة “ميمو” عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

مسرحية "ميمو" عرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، رفعت خلالها شعار كامل العدد.

وحقق أحمد حلمي، نجاحًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية بـ مسرحية ميمو؛ حيث عرضت لأول مرة في الرياض منذ عدة أشهر، وتفاعل معها الكثير من جمهور الرياض، وطلب المستشار تركي آل الشيخ من أحمد حلمي وصناع المسرحية إعادة عرضها مرة أخرى في جدة، على مسرح بنش مارك.

ويجسد أحمد حلمي، الشخصية الرئيسية في المسرحية الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.