بـ«اللغة التالتة».. أحمد حلمي يكشف سر استمرار زواجه من منى زكي 20 عامًا|فيديو

حلَّ الفنان أحمد حلمى ضيفًا على الإعلامى أنس بوخش فى برنامجه AB Talks ، وتحدّث حلمى عن أبرز المحطات فى حياته الفنية والشخصية، بالإضافة إلى سبب استمرار زواجه من الفنانة منى زكي.

وقال أحمد حلمي: "الناس بتقول إن بعد سنين من الجواز الحب بيختفي لكن في جملة كانت ضمن فيلم وأحد الأبطال وضّح الفرق بين الحب قبل الزواج وبعده، وقال إن المرحلة الأولى اسمها مرحلة الوقوع في الحب".

وأضاف حلمي: "متزوج من منى زكي من عام 2002 والجواز حياة مختلفة وأهم شيء في الزواج هو الوصول للغة الثالثة لأن الرجل عنده لغة بيتكلمها والست عندها لغة بتتكلمها وزي ما يكون هو بيتكلم إنجليزي وهي فرنساوي وفي لغة تالتة مشتركة وهي إن الاتنين يتعلموا لغات بعض".

وأوضح حلمى: "بيتقال إن لما مراتك تبقى متخانقة في الشغل أو مع صاحبتها وانت تقول رأيك وتلبس قبعة الحكيم هي هتضايق وانت مش هتفهم ليه اضايقت لأنها عايزة تتسمع بس وبعد ما تخلص اسألها عن رأيها وبعدها قول رأيك".

واستطرد حلمي: "منى سند حقيقي وبتمثل البلورة اللى أنا عايش فيها وبشوف نفسى من خلالها وزى ما بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم منه المفروض.. ومنى عندها كمية كبيرة من الصدق بهتت عليا".



مسرحية ميمو

وطرح أحمد حلمي أغنية “اوووه” من مسرحيته الجديدة “ميمو” عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

مسرحية "ميمو" عرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، رفعت خلالها شعار كامل العدد.

وحقق أحمد حلمي، نجاحًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية بـ مسرحية ميمو؛ حيث عرضت لأول مرة في الرياض منذ عدة أشهر، وتفاعل معها الكثير من جمهور الرياض، وطلب المستشار تركي آل الشيخ من أحمد حلمي وصناع المسرحية إعادة عرضها مرة أخرى في جدة، على مسرح بنش مارك.

ويجسد أحمد حلمي، الشخصية الرئيسية في المسرحية الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.