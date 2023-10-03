أحمد حلمي: أنا شخص متناقض وحبيت خالة واحد صاحبي.. فيديو

حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على برنامج AB talks مع أنس بوخش للحديث عن أموره الخاصة وتفاصيل عن حياته الشخصية.

وقال أحمد حلمي إنه شخص مليء بالتناقضات ولا يفضل أمرا معينا، مشيرا إلى أنه قضى معظم طفولته خارج مصر وكان ينتظر الإجازة للعودة.

وتحدث أحمد حلمي عن طفولته، وقال إنه وقع في غرام سيدة كبيرة “خالة صاحبه” وهو في سن صغيرة، قائلا:" كان عندي 6 سنين".

وطرح أحمد حلمي أغنية “اوووه” من مسرحيته الجديدة “ميمو” عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب.

مسرحية "ميمو" عرضت بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة، على مدار 5 أيام، رفعت خلالها شعار كامل العدد.

وحقق أحمد حلمي، نجاحًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية بـ مسرحية ميمو؛ حيث عرضت لأول مرة في الرياض منذ عدة أشهر، وتفاعل معها الكثير من جمهور الرياض، وطلب المستشار تركي آل الشيخ من أحمد حلمي وصناع المسرحية إعادة عرضها مرة أخرى في جدة، على مسرح بنش مارك.

ويجسد أحمد حلمي، الشخصية الرئيسية في المسرحية الذي يطل على جمهوره في العاصمة الرياض بعد غياب طويل عن المسرح امتد لأكثر من 20 عاما، من خلال أحداث المسرحية الكوميدية المليئة بالفكاهة والمواقف الساخرة.