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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان العراق

صدى البلد

خطفت الفنانة بشري الأنظار بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان العراق الدولي بدورته الأولى حيث ارتدت فستان أسود جذاب مطرز باللون الفضي ونالت إطلالتها إعجاب كل محبيها.

وشاركت بشري مؤخرا في بطولة فيلم "اولاد حريم كريم" وحققت من خلاله ردود أفعال إيجابية بجانب مشاركتها في إنتاجه أيضا.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم ”أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وطرحت بشري مؤخرا اغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية  حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيا.

والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري الذي حرص علي تقديم الاغنية بوجهة نظر جديدة.

وتقوم بشري بالإشراف العام علي الإنتاج في أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير الذي أوشك نجومه علي الانتهاء من تصويره.

وتستكمل بشري خلال الأسابيع المقبلة تصوير مشاهدها في أحداث مسلسل "طبيبة شرعية" ومن المتوقع عرضه في شهر رمضان المقبل.

وحضر المهرجان نخبة من النجوم من أبرزهم الفنانة هالة صدقي، المخرجة إيناس الدغيدي، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة صفية العمري، الفنان منذر رياحنة، الفنانة بشرى، والفنان جمال سليمان وتم استقبالهم بحفاوة بالغة فور وصولهم بالورود.

وكشفت الفنانة شذى حسون مؤخرا عن إقامة مهرجان جوائز العراق والذي يقوم بتكريم الفنانين ضمن عدد من الفئات المختلفة لأول مرة في العراق

وأكدت شذي أن المهرجان سيقوم بتغيير نظرة الوطن العربي عن العراق وسيشهد العديد من التغيرات والتواصل مع المهرجانات العالمية والعربية.

الفنانة بشرى الفنان جمال سليمان الفنانة شذى حسون الفنانة هالة صدقي الفنان منذر رياحنة الفنانة صفية العمرى

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