جمبسوت لافت.. بشرى تستعرض جمالها بجلسة تصوير جديدة| شاهد

نشرت الفنانة بشرى، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.

وتألقت بشرى، مرتديه جمبسوت أنيق ولافت باللون الابيض، وتميز الجمبسوت بتصميم أنيق وتطريز مختلف ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت بشرى، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت بشرى، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور بشرى