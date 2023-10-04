خلال حملة «100 يوم صحة».. الإسكندرية تقدم 1.8 مليون خدمة طبية مجانية

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية خلال ال١٠٠ يوماً الماضية بالمحافظة، بلغت مليوناً و ٧٣١ ألفا ٨٨٥، تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات و خدمات صحة البيئة و الأغذية) و المبادرات الصحة العامة و القوافل العلاجية و خدمات تنظيم الأسرة و الثقافة الصحية و الإعلام و التربية السكانية.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد٤٤١ الفاً ٤٥٤ مواطن و استفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) ١١٦ الف ٣٣ مواطن.

و قد بلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية ٩٥ الفاً ٣٦٦ و إجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة ١٧١ الفاً ٣٧ سيدة و بلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية ٢٠٧ الفاً ٤٦٥ مواطن بالإضافة إلى ٧٢ الفاً ٢٤ من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.

كما تم تقديم خدمات التطعيم لعدد ٣٤٧ الفاً ٨٠٠ طفل والمرور على عدد ٣٨٠٢ منشأة غذائية و سحب ٤٩٧٢ عينة من الأغذية و المشروبات.

كما تم المشاركة في إقامة ١٠ فاعليات توعوية و ترفيهية و رياضية بالإسكندرية و الساحل الشمالي لنشر الوعي الصحي و التوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملة القومية ١٠٠ يوم صحة و كذلك جذب المترددين و المصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة (١٠٠ مليون صحة)، وتم عمل اسبوع مكثف للتوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر و علاج الأورام السرطانية عن طريق فرق التثقيف الصحي التي نشرت المعلومات الصحية السليمة بين أكثر من ١٥ الف مواطن و كذلك عمل ورش عمل للأطباء و ندوات لفرق العمل المشاركة في المبادرة بكل مراحلها.

وتتقدم الدكتورة أميرة طهيو بالشكر لكافة الفرق الطبية المشاركة في حملة 100 يوم صحة بالإسكندرية، نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع و أدق خدمة طبية للمواطنين في كل مكان و تتطلع للمزيد من الجهد من أجل الارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة بالمحافظة.

يأتي هذا تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان وفي إطار متابعة انتهاء الحملة القومية ١٠٠يوم صحة التي بدأت في الخامس و العشرين من شهر يونيو و استمرت لمدة ١٠٠يوم متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية و الوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.