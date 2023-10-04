هل الدراسة الجامعية تزيد العرضة للاكتئاب؟

هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى وجود ارتباط بين الدراسة الجامعية وزيادة خطر الاكتئاب لدى بعض الطلاب، ومع ذلك، يجب أخذ هذه النتائج بعين الاعتبار مع العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على الصحة العقلية، والتي قد تكون متعلقة بالبيئة الجامعية والعوامل الشخصية للطالب.

وكشف موقع هيلثي عن بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الاكتئاب لدى الطلاب الجامعيين تشمل:

1. ضغوط الدراسة: يمكن أن تكون الضغوط الأكاديمية والمهام الكثيرة والمواعيد النهائية المحددة عوامل مؤثرة على الصحة العقلية وتزيد من خطر الاكتئاب.

2. التغييرات الاجتماعية: قد يعاني الطلاب الجامعيون من التحولات الاجتماعية مثل الانتقال من المنزل إلى الحياة الجامعية، وفراق الأصدقاء والعائلة، وتكوين علاقات جديدة.

هذه التغييرات يمكن أن تؤثر على الصحة العقلية.

3. الضغوط الاجتماعية: قد يواجه الطلاب الجامعيون الضغوط الاجتماعية مثل التوقعات العائلية أو الاجتماعية، وضغوط الأقران، والشعور بالانعزال أو الوحدة، وهذا يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية.

4. نقص النوم وسوء التغذية: قد يواجه الطلاب الجامعيون تحديات في الحفاظ على نمط حياة صحي، مما يؤثر على النوم والتغذية. هذه العوامل يمكن أن تلعب دورًا في زيادة خطر الاكتئاب.

مع ذلك، يجب ملاحظة أن الدراسة الجامعية يمكن أن تكون فترة من النمو والتطور الشخصي، وقد توفر فرصًا للتعلم والتقدم. يجب على الطلاب الجامعيين السعي للحفاظ على صحتهم العقلية من خلال تطوير استراتيجيات التوازن والتحكم في الضغوط والاستعانة بالدعم الاجتماعي والمساعدة المتاحة في الجامعة إذا لزم الأمر. إذا كنت تعاني من أعراض الاكتئاب أو تشعر بالقلق، يُنصح بالتحدث إلى مستشار أو مقدم رعاية صحية.