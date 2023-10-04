عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد عزل مكارثي.. تعليق جلسات التصويت بالنواب الأمريكي إلى الأسبوع المقبل

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الحزب الجمهوري الأمريكي بأنه سيعقد جلسة مغلقة الثلاثاء المقبل، لتحديد المرشحين لرئاسة مجلس النواب، وذلك عقب عزل رئيسه كيفن مكارثي.

وذكرت قناة “الحرة”، أنه تم تعليق جلسات التصويت بمجلس النواب الأمريكي إلى الأسبوع المقبل، حيث سيتم التصويت على الرئيس الجديد لمجلس النواب الأربعاء القادم.

وكان مجلس النواب الأمريكي، صوت أمس الثلاثاء، لصالح إقالة الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه كرئيس للمجلس، وذلك في سابقة تاريخية.

ونال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتًا مقابل 210، وصوّت 8 جمهوريين لإقالة مكارثي.

وكان النائب  الجمهوري مات جايتز قدم، الاثنين، مذكرة، تطالب بإقالة كيفن مكارثي، وذلك في خطوة "نادرة".

وتم تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير لمكارثي، رئيسًا مؤقتاً للمجلس.

وكان اسم ماكهنري مدرجا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها في حالة شعور منصبه.

الحزب الجمهوري الأمريكي جلسة مغلقة الحزب الجمهوري باتريك ماكهنري ماكهنري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يعلن انتهاء أزمة كهربا .. والزمالك يقبل العرض |تفاصيل

مطلوبة وزوجها في مصر.. تركيا تلقي القبض على ناشطة موالية لـ الإخوان

رد مفاجئ من أحمد فتوح بشأن اتفاقه مع الأهلي

رد فعل الأهلي عقب تغيير موعد مباراة أنبي في نصف نهائي كأس مصر

3000 جنيه بالطن.. مفاجأة بشأن انخفاض أسعار البصل وهذا ثمن الكيلو

للمرة الأولى.. الداخلية تستحدث رخصة قيادة مزودة بشريحة

مفاجأة من الحكومة الأسبوع المقبل| انخفاض أسعار السلع وهدية من المركزي والتجار

مأساة فنانة شهيرة| وفاة 7 من أفراد أسرتها في يوم واحد .. تفاصيل

ترشيحاتنا

«أبوالغيط»: السيسي أصبح شخصية تاريخية مهمة.. والتاريخ سيصفه بأنه الباني الثاني للدولة المصرية

شروق ودنيا ابنتا الفنان صلاح عبد الله تكشفان أسرارًا وخبايا عن حياته|فيديو

مكارثي يكشف حقيقة إبرام صفقة مع البيت الأبيض بشأن مساعدات أوكرانيا

إبراهيم فايق يطرح سؤالاً مثيرًا للجمهور قبل مباراة الأهلي وإنبي اليوم

فلوس كاش.. موعد انتهاء أزمة غرامة كهربا مع الزمالك

خبير منشآت وكباري يكشف السبب العلمي في حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير عصبية وصوت عالي.. نصائح للأمهات في بداية العام الدراسي

زفاف يتحول لكارثة.. جد يطلق النار على حفيده بتكساس

طريقة عمل سويسرول الكريب| جديدة ولذيذة

باحتفالات نصر أكتوبر| عجوز يثير ضجة على السوشيال ميديا بوصلة رقص شرقي.. شاهد

فيديو

تنبأت بزلازل 2023 وحريق فرح نينوي بالعراق.. توقعات ليلى عبد اللطيف 2024 «فيديوجراف»

شبح الزلازل يعود من جديد.. هل تتحقق توقعات العالم الهولندي؟

حريق هائل بجوار مسجد السيدة زينب.. تفاصيل |فيديوجراف

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوى السادس عشر للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ