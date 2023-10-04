بعد عزل مكارثي.. تعليق جلسات التصويت بالنواب الأمريكي إلى الأسبوع المقبل

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن الحزب الجمهوري الأمريكي بأنه سيعقد جلسة مغلقة الثلاثاء المقبل، لتحديد المرشحين لرئاسة مجلس النواب، وذلك عقب عزل رئيسه كيفن مكارثي.

وذكرت قناة “الحرة”، أنه تم تعليق جلسات التصويت بمجلس النواب الأمريكي إلى الأسبوع المقبل، حيث سيتم التصويت على الرئيس الجديد لمجلس النواب الأربعاء القادم.

وكان مجلس النواب الأمريكي، صوت أمس الثلاثاء، لصالح إقالة الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه كرئيس للمجلس، وذلك في سابقة تاريخية.

ونال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتًا مقابل 210، وصوّت 8 جمهوريين لإقالة مكارثي.

وكان النائب الجمهوري مات جايتز قدم، الاثنين، مذكرة، تطالب بإقالة كيفن مكارثي، وذلك في خطوة "نادرة".

وتم تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري، وهو حليف كبير لمكارثي، رئيسًا مؤقتاً للمجلس.

وكان اسم ماكهنري مدرجا في القائمة التي طُلب من مكارثي تقديمها في حالة شعور منصبه.