متحدث صندوق التنمية الحضرية: القيادة السياسية أولت ملف العشوائيات إهتماما كبيرا

قال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، إن القيادة السياسية أولت ملف العشوائيات إهتماما كبيرا جدا.

وأصاف المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أنه منذ عام 2014 أو تحديدا 2016 بعد إفتتاح الأسمرات إلى الآن تم تعدي نسبة الـ40 مليار جنيه، موضحا أن الأسلوب فى العموم كله تغير عما سبق.

وتابع المهندس إيهاب حنفي، أن الصندوق قام بعمل دراسات عديدة جدا لعدم نجاح فكرة ملف تطوير المناطق غير الآمنة تحديدا، لافتا إلى أن ملف تطوير العشوائيات يعد ملف كبير جدا.