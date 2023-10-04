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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبناء جنوب سيناء يشاركون في احتفال اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر ببورسعيد

ابناء جنوب سيناء
ابناء جنوب سيناء يشاركون في اليوبيل الذهبي

شارك أبناء محافظة جنوب سيناء في الاحتفالية التي نظمها اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية بمناسبة اليوبيل الذهبي ال ٥٠ لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة بالمدينة الشبابية ببورسعيد بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جاء اللقاء  بتنظيم كل من اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية وبالتعاون مع الإدارة العامة للاتحادات النوعية بالإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضي بمشاركة الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، والإعلامي أشرف محمود سكرتير عام الاتحاد، ومجموعة من شباب محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والإسماعيلية وبورسعيد.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الشارع المصرى شهد الكثير من أحداث الإرهاب والرعب والفوضى في القاهرة وكل المحافظات خلال أحداث يناير 2011، واستطاعت الدولة المصرية بقيادة سياسية  حكيمة أن تقضى على هذه الأمور والعودة إلى الاستقرار والأمن بالبلاد.

مشيرا إلي توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته لمحاربة  الإرهاب الأسود والقضاء عليه بشكل تام والعودة إلى مجريات الحياة الطبيعية التى يسودها الاستقرار والأمان جنباً إلى جنب مع التنمية الشاملة  التى تشهدها البلاد فى مختلف القطاعات رغم التحديات العديدة وتداعيات الأزمات العالمية الراهنة.

ووجه وزير الشباب والرياضة التهنئة للشعب المصرى والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين على انتصارات أكتوبر ، والتى تُبرهن على مدى إصرار المصرى وقدرته على عبور  المِحن وتحدى الصعاب وإعادة  العزة والكرامة وتحقيق الانتصار ببسالة رجال مصر من أبناء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.
 

ابناء جنوب سيناء

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ابناء جنوب سيناء اليوبيل الذهبى نصر اكتوبر الشباب والرياضة أشرف صبحي

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