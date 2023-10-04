تدشين مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في مبادرة تطور للأخضر بالمنوفية

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام ، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، تأتي تلك الزيارة على هامش مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات ( المنوفية - كفر الشيخ - الغربية) في دورته الثانية ، وتنظمه محافظة المنوفية بقصر ثقافة شبين الكوم في إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 28 والذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر القادم بدبى.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية ، والدكتور عربى كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، والدكتور شريف محمد على نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب ، ونواب محافظى كفر الشيخ والغربية ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية ، المهندسة نجوي العشيري سكرتير عام محافظة الغربية .



رحب محافظ المنوفية بالحضور على أرض المحافظة ، معربا عن سعادته بتنظيم ذلك المؤتمر الهام لتكريم المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذى يعكس توجه الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة إنطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ، مشيرا إلى أنه تم اختيار أفضل (10) مشروعات على مستوى محافظة المنوفية مستوفاة لمواصفات ومعايير المبادرة.



وأضاف محافظ المنوفية أن المبادرة الوطنية تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية علي مستوي محافظات الجمهورية ، مؤكداً حرصه وإهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام وإيجاد حلول عاجلة وجذرية لتحديات التغير المناخي.



وعقب الإستقبال ، ومن المقرر أن يشهد محافظ المنوفية ومرافقوه مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات ( المنوفية - كفر الشيخ- الغربية) بقصر ثقافة شبين الكوم.