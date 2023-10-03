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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: ضبط 107 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وتواصل الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية أعمالها في المرور اليومى على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز  ومحلات بيع وتصنيع اللحوم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (418) محضر تموينى متنوع ما بين (190) محضر مخالفات مخابز و (228) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .

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وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها ، تحرير محضر جنح بمركز الباجور ضد صاحب مخزن لتجارة المواد الغذائية لقيامه بتجميع كمية قدرها 3 طن أرز ، 2 طن سكر حر ، 1,5 طن مكرونة ، 600 عبوة بيروسول ، 600 كجم جبنة بدون مستندات مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف بناحية ميت خلف لحوزته كمية قدرها 4 طن نخالة بدون مستندات مجهولة المصدر ، وكذا تحرير محضر جنح مركز السادات ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية لحيازته كمية قدرها (100) طن زيتون مخللات تحت التصنيع بدون مستندات مجهول المصدر.

وتم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات لتجارة الأدخنة والسجائر بمركزي شبين وقويسنا ، بحوزتهم 550 علبة سجائر محلية الصنع بهدف الحجب وبدون مستندات ومجهولة المصدر.

من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التموين والتجارة الداخلية الحملات التفتيشية الطب البيطري القضايا التموينية المنشآت التموينية المنوفية حملات التفتيش

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