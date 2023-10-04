تحرير 1161 محضرا ضد المخالفين بالأسواق والمخابز بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال شهر سبتمبر الماضى..

و تلقت " المحافظ " تقريراً باجمالي عدد المحاضر التي سجلتها المديرية، وهما( 1161) محضرًا، بعد رصد مخالفات متعددة جاء منها تصرف بمقدار ٢٣٩ شكارة دقيق، و استيلاء على مال عام، تجميع بدال تمويني، و غش تجاري، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة.

وفي السياق ذاته، تم ضبط ٥٠ كرتونة زبيب مصري مجهولة المصدر، وتم تحرير ٥ محاضر بيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر، و٣ محاضر لنقص وزن اسطوانات الغاز بالمستودعات وتحرير محضر امتناع عن بيع السكر وحجبه عن الأسواق..