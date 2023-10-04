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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 1161 محضرا ضد المخالفين بالأسواق والمخابز بدمياط

محضر تموينى
محضر تموينى

 

تابعت   الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال شهر سبتمبر الماضى..

و تلقت " المحافظ " تقريراً باجمالي عدد المحاضر التي سجلتها المديرية، وهما( 1161) محضرًا، بعد رصد مخالفات متعددة جاء منها تصرف بمقدار ٢٣٩ شكارة دقيق، و  استيلاء على مال عام،  تجميع بدال تمويني، و  غش تجاري، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة.

وفي السياق ذاته، تم ضبط ٥٠ كرتونة زبيب مصري مجهولة المصدر، وتم تحرير ٥ محاضر بيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر، و٣ محاضر لنقص وزن اسطوانات الغاز بالمستودعات وتحرير محضر امتناع عن بيع السكر وحجبه عن الأسواق..

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