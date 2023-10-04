لأول مرة في مصر.. دمياط الجديدة تنشئ «شاطئ قادرون» لذوي الهمم| صور

أكد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن جهاز المدينة يولي أهمية قصوى لذوي الهمم، ومن ثم تم إنشاء شاطئ "قادرون"؛ ليستمتعوا به، مشيرا إلى أنه تم تنفيذه تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في جهاز مدينة دمياط الجديدة.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، أن شاطئ قادرون، يعد أول شاطئ متكامل لخدمة ذوي الهمم وذويهم بالمجان، وعلى أعلى مستوى في جمهورية مصر العربية عامة، ودمياط خاصة، لافتاً إلى أن الشاطئ تبلغ مساحته 11 ألف م٢.



وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة، إلى أن المشروع مكون من “حمام سباحة مياه عذبة، ملحق به مسرح ، 3 ممرات؛ للاستمتاع بمياه البحر لذوي الههم ممن لديهم ”الإعاقة السمعية والبصرية– الإعاقة الحركية– الإعاقة الذهنية"، قاعة احتفالات مفتوحة، ملاعب شاطئية، دورات مياه، مسجد، رعاية طبية، برجولات، كافتيريا، خدمات شاطئية، ملاهي أطفال، مكاتب إدارية وخدمية؛ لخدمة ذوي الهمم بداية من الوصول وحتى المغادرة.