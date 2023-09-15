خلف الله: دمياط الجديدة تمتلك مقومات تجعلها على رأس المدن العمرانية

قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن المدينة تمتلك كافة المقومات التى تجعلها على رأس المدن العمرانية الجديدة.

وأضاف خلف الله خلال حواره مع برنامج "الجمهورية الجديدة" المذاع عبر قناة "النهار"، أن أغلب المستثمرين بالمدنية من خارج الدلتا، و يستثمرون فى قطاعات الصناعة، التجارة والسياحة، مؤكدا أن المدينة تشهد تنوعا كبيرا.

قطاع الاستثمار

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة،أن قطاع الاستثمار يناقش العديد من طلبات الاستثمار القادمة من الخارج والشركات الخارجية.

ولفت رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن المدينة طرحت مؤخرا مشاريع ضمن بيت الوطن، حيث تم طرح 30 قطعة.