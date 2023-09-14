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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد خلف الله: دمياط الجديدة مدينة متكاملة الأركان وبها كل الخدمات

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

قال المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، إن المحافظة تعمل بفكر عمرانى متكامل بناء على توجيهات القيادة السياسة.

وأضاف خلف الله خلال حواره ببرنامج "الجمهورية الجديدة"  المذاع عبر قناة "النهار"، أن وزير الإسكان يدعم بشكل الكبير الكوادر الشبابية، تماشيا مع خطة الدولة المصرية، لافتا إلى أن عنصر الوقت هام للغاية فى إطار الجمهورية الجديدة.

 أهم مدن قطاع الدلتا


وأكد محمد خلف الله، أن مدينة دمياط الجديدة من أهم مدن قطاع الدلتا، وتمتلك كل المقومات التى تجعلها على منصة هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار خلف الله، تتمتع بالعديد من المميزات الصناعية، والتجارية، والسياحية، معقبا:"دمياط الجديدة مدينة متكاملة الأركان تشمل كل الخدمات".

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