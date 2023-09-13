مستجدات مشروعات إسكان ضخمة في دمياط الجديدة

أكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة محمد خلف الله على ضرورة دعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية وزارة الإسكان في تبادل الخبرات وخلق جيل جديد لاستكمال مسيرة الانجازات .

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال استقبال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة وفد معاونى رؤساء الأجهزة استكمالا لأعمال المتابعة للمشروعات القومية الجارية بالمدن الجديدة، وذلك استكمالا لجهود وزارة الإسكان فى نقل الخبرات بين القيادات الشابة معاونى رؤساء الأجهزة طبقا لتوجيهات وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار وتحت إشراف معاون وزير الإسكان نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات الدكتور وليد عباس بمباشرة شخصية منه .

وتم استعراض خلال اللقاء عرض تقديمى عن مدينة دمياط الجديدة وما تم من إنجازه بكافة القطاعات وأعمال التطوير الجارية وموقف استغلال الأراضي الشاغرة طبقا للخطة الاستثمار والتنموية بالمدينة .

وخلال الزيارة تفقد الوفد مشروع الإسكان الفاخر جنه ( 59 ) عمارة بالمجاورة 33 بالحى السادس وما تم تنفيذه من أعمال حيث بلغت نسبة الإنجاز بالعمارات 99 ٪ وأعمال اللاند سكيب بلغت 90 ٪ وما تم تنفيذه طبقا لجودة التنفيذ والمواصفات .

كما تفقد الوفد مشروع النادى الشاطئي قادرون " بلاج لذوى الهمم " والذى يعد أول شاطىء متكامل الخدمات والذى تم تنفيذه طبقا للتوجيهات الرئاسية بدمج أصحاب القدرات وممارسة الحياة بالصورة التي تليق بهم كذلك عدد من المشروعات القومية الجارى تنفيذها .

